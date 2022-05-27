Meryem Uzerli'den evlilik açıklaması

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş hakkında, pandemi nedeniyle iptal edilen konserleri için aldığı parayı geri ödemediği gerekçesiyle 3 milyon 894 bin 378 TL’lik icra takibi başlatıldı.
Çağatay Ulusoy, sevgilisi Duygu Sarışın ile tatil sezonunu açtı.
Serenay Sarıkaya'ya efsane sinema ve tiyatro oyuncusu Cahide Sonku'yu oynaması için teklif gitti.
Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir ödül töreninde; sunucu Melike Öcalan'a; "Elimi değdirdiğim meşhur oluyor ama sana değdiremedim" sözleriyle gündeme oturmuştu.
Türkan Şoray ve Kadir İnanır, uzun bir süre sonra ilk kez birlikte Eskişehir’deki Yazma Müzesi’nin açılışına katılacak.
Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya'nın bir kadın hayranının yaptığı herkesi şaşkına çevirdi.
2020 yılında öğretmen Kübra Kelkit ile sessiz sedasız evlenen Alperen Duymaz'ın evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.
Ezgi Mola, Musa Orhan'a karşı 'hakaret' suçundan yargılandığı davada 6 bin 960 TL adli para cezasına çarptırıldı.
Bir süredir aşk yaşayan Hande Erçel ile Kaan Yıldırım, gözlerden uzak tatil yapmak için Marmaris'de lüks bir oteli tercih etti.
Bursa’da özel bir etkinlikte sahne alan popçu İrem Derici'den maddi konularla arasının iyi olmadığını itiraf etti.
Bir süredir aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Melis Sezen, dizinin final çekimlerinin ardından soluğu Bali'de aldı.
Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz aylarda ilk çocuğu Kurt Efe'yi kucağına almıştı. Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe için kesenin ağzını açtı.
Bir süredir aşk yaşayan Eda Ece-Buğrahan Tuncer çifti, ilişkilerine bir kez daha şans verdi.
Gupse Özay-Barış Arduç çiftinden güzel haber geldi.
Hülya Avşar, son dönemin en büyük tartışma konularından biri olan sahne kıyafetleri hakkında yorumda bulundu.
Oyuncu Billur Kalkavan'dan üzücü haber geldi. Ünlü oyuncu akciğer kanserine yakalandı.
Gülşen, konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Ünlü şarkıcı, Kıbrıs ve Bursa'nın ardından İzmir'de sahne aldı.
Galatasaray’ın futbol oyuncusu Arda Turan, önceki gün oğluyla birlikte Bebek'de görüntülendi.
Burçin Terzioğlu, iki yıldır aşk yaşadığı Umut Duygu ile evlilik kararı aldı.
Aslı Bekiroğlu, önceki gün Bebek Sahili’nde görüntülendi. Oyuncu, keyifli halleriyle dikkat çekti.
Cem Yılmaz, geçtiğimiz aylarda kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Rüya Demirbulut ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Demet Evgar ve Levent Babataş çifti, Evgar’ın Emirgan’daki evinde önceki gün düğün yaptı.
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay ile Mehmet Ali Erbil ile mahkemelik olmuştu.
Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz, Longoz Ormanları'nda baş başa tatile çıktı.
Oyuncu Çağatay Ulusoy, Teakina markasıyla ticare atıldı.
Hadise, yeni tarzını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Edis, 19 Mayıs konseri kapsamında Ankara'da sevenleriyle buluştu.
'Üç Kız Kardeş' adlı dizide 'Sadık' karakterine canlandıran Reha Özcan ve 'Bir Garip Orhan Veli' oyunundaki rol arkadaşları Burdur turnesinde çoban köpeklerinin saldırısına uğradı.
Cansu Dere, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.
Hülya Avşar, geçtiğimiz gün Akatlar’da stüdyo çıkışı objektiflere yansıdı. 58 yaşındaki sanatçı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Yılmaz Kunt, bir süredir ‘El Kızı’ adlı dizide rol alan meslektaşı Sevda Erginci ile aşk yaşıyordu. İlişkileri kısa süren ikiliden Kunt, ayrılığın acısını çabuk unuttu.
Cem Yılmaz'ın eski eşi oyuncu Ahu Yağtu, önceki akşam Asmalımescit'te bir mekanda objektiflere yansıdı.
Burcu Güneş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Antalya'da binlerce kişiye konser verdi.
Haluk Levent, 19 Mayıs'da Manisa'da sevenleriyle buluştu.
Aslı Bekiroğlu, Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' isimli programına konuk oldu. Kaya, yaptığı itirafla seyircileri kahkahaya boğdu.
İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, duygularını paylaştı.
Oyunculuk kariyerine İtalya'da devam etmeye karar veren ve oraya yerleşen Can Yaman, saplantılı hayranları yüzünden zor zamanlar geçiriyor.
Bir süredir aşk yaşayan Ebru Şahin-Cedi Osman çifti, nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
İrem Derici, geçtiğimiz günlerde olaylı bir şekilde ayrıldığı Cem Belevi ile ilgili yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.
Dilan Çiçek Deniz, Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen etkinliğe işbirliği yaptığı markanın onur konuğu olarak katıldı.
Andre Lemmers ile aşk yaşayan ve üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Brezilyalı model Adriana Lima, 75'inci Cannes Film Festivali'ne katıldı.
Pazartesi günleri yayınlanan Yasak Elma dizisi, izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Dizinin başrol oyuncusunun bu sezon finalinde yapıma veda edeceği iddia edildi.
Merve Boluğur, çalışma şartları nedeniyle dizilere dönmek istemediğini söyledi.
Çağla Şıkel, sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Victoria's Secret iddialarına yanıt verdi.
Zafer Algöz, Erşan Kuneri'ye gelen eleştirilere verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye’den ilk defa bir kadın sanatçı olarak Aleyna Tilk, Spotify’ın EQUAL müzik programının global elçisi oldu.
Hazal Kaya’nın küf kokusu nedeniyle Göktürk'teki evini kiralamaktan vazgeçtiği Doç. Dr. Ruhet Genç ile karşılıklı davaları reddedildi.
Serenay Sarıkaya, daha önce reklam yüzü olduğu jean markası ile yeni koleksiyon için de el sıkıştı.
Oyuncu Ebru Şahin, dünyaca ünlü basketbolcu Cedi Osman ile doğum gününde nişanlandı.