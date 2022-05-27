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Gecce Magazin Haberleri
Meryem Uzerli'den evlilik açıklaması
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  • 27-05-2022 12:48

Meryem Uzerli'den evlilik açıklaması

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Can Yaman'ın kaşesi dudak uçuklattı!
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Çağatay Ulusoy'un dudak uçuklatan tatil hazırlığı!

Çağatay Ulusoy, sevgilisi Duygu Sarışın ile tatil sezonunu açtı.

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Serenay Sarıkaya Bergen olamadı Cahide olacak!

Serenay Sarıkaya'ya efsane sinema ve tiyatro oyuncusu Cahide Sonku'yu oynaması için teklif gitti.

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Mehmet Ali Erbil konuşmamak için ağzını bantladı!

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir ödül töreninde; sunucu Melike Öcalan'a; "Elimi değdirdiğim meşhur oluyor ama sana değdiremedim" sözleriyle gündeme oturmuştu.

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Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra bir araya geliyor!

Türkan Şoray ve Kadir İnanır, uzun bir süre sonra ilk kez birlikte Eskişehir’deki Yazma Müzesi’nin açılışına katılacak.

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Hasan Can Kaya hayranlığı dövmeye dönüştü!

Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya'nın bir kadın hayranının yaptığı herkesi şaşkına çevirdi.

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Sessizce evlendiler sessizce boşanıyorlar!

2020 yılında öğretmen Kübra Kelkit ile sessiz sedasız evlenen Alperen Duymaz'ın evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

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Ezgi Mola'ya büyük şok!

Ezgi Mola, Musa Orhan'a karşı 'hakaret' suçundan yargılandığı davada 6 bin 960 TL adli para cezasına çarptırıldı.

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270 bin TL ödedikleri tatilde fotoğrafları sızdı!

Bir süredir aşk yaşayan Hande Erçel ile Kaan Yıldırım, gözlerden uzak tatil yapmak için Marmaris'de lüks bir oteli tercih etti.

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İrem Derici: '' Bir evim bile yok!''

Bursa’da özel bir etkinlikte sahne alan popçu İrem Derici'den maddi konularla arasının iyi olmadığını itiraf etti.

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Düğün detayları belli oldu!

Bir süredir aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

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Melis Sezen'den makyajsız paylaşım!

Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Melis Sezen, dizinin final çekimlerinin ardından soluğu Bali'de aldı.

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Kıvanç Tatlıtuğ oğlu için kesenin ağzını açtı!

Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz aylarda ilk çocuğu Kurt Efe'yi kucağına almıştı. Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe için kesenin ağzını açtı.

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Eda Ece-Buğrahan Tuncer ayrılığı kısa sürdü!

Bir süredir aşk yaşayan Eda Ece-Buğrahan Tuncer çifti, ilişkilerine bir kez daha şans verdi.

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Gupse Özay'dan güzel haber!

Gupse Özay-Barış Arduç çiftinden güzel haber geldi.

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Hülya Avşar: ''İstemeyen seyretmez!''

Hülya Avşar, son dönemin en büyük tartışma konularından biri olan sahne kıyafetleri hakkında yorumda bulundu.

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Billur Kalkavan'dan kötü haber!

Oyuncu Billur Kalkavan'dan üzücü haber geldi. Ünlü oyuncu akciğer kanserine yakalandı.

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Arda Turan'ın emekliğinin ilk günü!

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Aslı Bekiroğlu yeni projesine hazırlanıyor!

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Ece Ronay hukuk mücadelesini kazandı!

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay ile Mehmet Ali Erbil ile mahkemelik olmuştu.

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Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz, Longoz Ormanları'nda baş başa tatile çıktı.

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Çağatay Ulusoy ticarete atıldı!

Oyuncu Çağatay Ulusoy, Teakina markasıyla ticare atıldı.

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Hadise imaj değiştirdi!

Hadise, yeni tarzını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Edis'in hayranları alanlara sığmadı!

Edis, 19 Mayıs konseri kapsamında Ankara'da sevenleriyle buluştu.

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Reha Özcan köpek saldırısına uğradı!

'Üç Kız Kardeş' adlı dizide 'Sadık' karakterine canlandıran Reha Özcan ve 'Bir Garip Orhan Veli' oyunundaki rol arkadaşları Burdur turnesinde çoban köpeklerinin saldırısına uğradı.

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