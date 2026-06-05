Buçe Buse Kahraman Ve Yunus Emre Yıldırımer'den Samimi İtiraflar!

Pazar akşamları milyonları ekran başına çivileyen reyting rekortmeni dizi Teşkilat''a canlandırdıkları Korkut ve Bahar karakterleriyle kısa sürede izleyicinin en favori en gözde partnerlerinden biri haline gelen Yunus Emre Yıldırımer ve Buçe Buse Kahraman TRT 1'in resmi YouTube kanalı için bir araya geldi.

Korkut ve Bahar'ın Sevilme Nedeni

Ekrandaki o muazzam, güçlü enerjileriyle pazar akşamlarına resmen damga vuran sevilen ikili sosyal medyada kendileri hakkında en çok merak edilen en çok kurcalanan soruları büyük bir içtenlikle ve samimiyetle yanıtladı. Dizideki o harika uyumlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul eden başarılı oyuncular Korkut ve Bahar'ın izleyici tarafından bu kadar çok sevilmesinin asıl nedeninin karakterlerin tamamen gerçek ve samimi hissettirmesi olduğunu söyledi.

Senaryodaki o derinliğin ve karakterlerin adeta hayattan kopup gelmesinin özellikle altını çizen ikili birbirlerinden taban tabana zıt iki karakterin birlikte mücadele edip güçlenmesinin seyirciyle çok güçlü bir bağ kurduğunu belirterek bunun ekrana doğru yansımasının kendileri için de önemli olduğunu ifade etti. Zıt kutupların birbirini çekmesi ve o tehlikeli operasyonların gölgesinde yeşeren bu saf bağ izleyicinin karakterleri hemen ilk bölümden sahiplenmesini sağladı.

Birbirlerini 3 Kelimeyle Anlattılar

Röportaj sırasında set arkasındaki o eğlenceli ve keyifli anlar ekrana yansırken ikilinin birbirlerini üç kelimeyle tanımlamaları istendiğinde ise ortaya izlemesi keyifli, sıcacık anlar çıktı. Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman partnerini "sakin, güven veren ve komik" sözleriyle överken; yakışıklı aktör Yunus Emre Yıldırımer de rol arkadaşını "enerjik, samimi ve disiplinli" olarak tanımladı.