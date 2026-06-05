Sibel Kekilli Ve Eşi Andreas Daurer'den Romantik Anlar!

Duvara Karşı filmindeki unutulmaz performansı ve dünyaca ünlü fantastik dizi Game of Thrones'ta (Taht Oyunları) canlandırdığı Shae karakteriyle uluslararası alanda büyük bir şöhrete kavuşan ödüllü oyuncu Sibel Kekilli özel hayatında radikal bir adım attı. Hayatını uzun süredir Almanya'da sürdüren güzel oyuncunun gözlerden uzak yaşadığı ilişkisini resmiyete döktüğü ortaya çıktı. Sibel Kekilli fotoğrafçı Andreas Daurer ile sessiz sedasız evlendi. Sade törendeki düğün dansı görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.

Özel Hayatını Gizli Tutma Geleneğini Bozmadı



Kariyeri boyunca magazin manşetlerinden ve ışıltılı gece hayatından her zaman uzak durmayı tercih eden ünlü oyuncu evlilik kararında da bu çizgisini bozmadı. Sibel Kekilli'nin düğününden ilk görüntüler hayranları için de büyük bir sürpriz oldu. Özel hayatını her zaman kamuoyundan uzak tutan Kekilli evlilik kararını da büyük bir gizlilik içinde aldı. Törene yalnızca aile bireyleri ve yakın dostlar katıldı. Almanya'da gerçekleştirilen ve basına kapalı olan bu sade düğün merasiminden sızan kareler kısa sürede dijital dünyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Şıklık ve Sadeliğin Buluştuğu Düğün Dansı

Sessiz sedasız evlenen Sibel Kekilli ve Andreas Daurer çiftinin düğününden yeni görüntüler ortaya çıktı. pic.twitter.com/kBsvzU0YXg https://t.co/lq4ndtSnQY — Onedio (@onedio) June 4, 2026



Gelinlik tercihi ve düğün konseptindeki minimal tarzıyla büyük övgü alan Kekilli eşiyle yaptığı romantik dansla gecenin yıldızı oldu. Ortaya çıkan görüntülerde çiftin düğün dansı yaptığı mutlu anlar dikkat çekti. Kekilli ve Daurer'in samimi halleri hayranlarından yoğun beğeni aldı.

Birbirlerinin gözlerinin içine bakarak arka planda çalan soft bir müzik eşliğinde dans eden çiçeği burnunda çiftin o doğal halleri sosyal medya kullanıcıları tarafından "İşte gerçek aşkın ve sadeliğin resmi" şeklinde yorumlandı. Fotoğraf sanatçısı Andreas Daurer'le hayatını birleştiren Sibel Kekilli'ye dünyanın dört bir yanındaki sinemaseverlerden tebrik mesajları yağdı.