Daha 17 Dizisinin Yıldızı Ceren Ayruk'tan Karavan Pozu

Kanal D'nin Ege esintilerini ekranlara taşıyan Bodrum'un eşsiz atmosferinde çekilen yeni gençlik dizisi Daha 17, yayın hayatına fırtına gibi bir giriş yaptı. Dizide Leyla karakterine hayat veren genç ve yetenekli oyuncu Ceren Ayruk sergilediği doğal performans ve büyüleyici güzelliğiyle ilk andan itibaren izleyicinin kalbini çalmayı başardı. Kanal D'nin Bodrum'da çekilen yeni dizisi Daha 17'de Leyla karakterine hayat veren genç oyuncu Ceren Ayruk ilk bölümdeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Ekrandaki enerjisi ve doğal oyunculuğuyla izleyicinin beğenisini kazanan Ayruk özellikle genç izleyiciler arasında merak uyandırdı.

İlk Bölümden Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu

Yeni nesil oyuncular arasında parlayan yıldızıyla dikkat çeken Ceren Ayruk Leyla'nın masumiyetini heyecanlarını ve gençlik enerjisini ekrana çok başarılı bir şekilde yansıttı. Daha 17 dizisinde canlandırdığı Leyla karakteriyle ekrana gelen Ceren Ayruk performansıyla adından söz ettirmeyi başardı. Genç oyuncunun samimi oyunculuğu ve karaktere kattığı enerji izleyicilerden olumlu yorumlar aldı. Televizyon eleştirmenlerinden ve izleyicilerden tam not alan Ayruk şimdiden sezonun en çok konuşulan isimleri arasına adını yazdırdı.

Bodrum'a Da Karakterlere De Alıştık

Bodrum'un zorlu ama bir o kadar da keyifli set ortamına kısa sürede uyum sağlayan güzel oyuncu ekibin yakaladığı sinerjiden son derece mutlu. Dizinin Bodrum'daki çekim sürecinden memnun olduğunu dile getiren güzel oyuncu set ortamının samimi ve keyifli geçtiğini söyledi. "Çok güzel bir iş çıkıyor. Bodrum'a da karakterlere de alıştık" diyen Ayruk ekip arkadaşlarıyla uyumlu bir çalışma ortamı yakaladıklarını ifade etti. Set arkasındaki bu pozitif enerjinin ekran önündeki başarıya da doğrudan yansıdığı görülüyor.

Karavan Pozlarına Beğeni Yağmuru

Oyunculuğunun yanı sıra sanal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Ceren Ayruk Bodrum'daki set karavanından paylaştığı karelerle takipçilerinden yoğun ilgi gördü. "Biraz Leyla'yım" notunu düştüğü fotoğraflar kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken oyuncunun enerjik halleri büyük beğeni topladı. Tarzı, sempatik tavırları ve güzelliğiyle Instagram ve TikTok'ta binlerce kez paylaşılan genç yıldız sosyal medyanın yeni gözdesi olduğunu kanıtladı.

Pazar Akşamlarının Yeni Vazgeçilmezi

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Pastel Film imzalı Daha 17 her pazar saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Güçlü senaryosu usta kadrosu ve Ceren Ayruk gibi genç yeteneklerin sürüklediği hikayesiyle dizi pazar akşamlarının reyting yarışında zirvenin en güçlü adaylarından biri olmaya devam edecek gibi görünüyor.