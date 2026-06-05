Derya Uluğ Ve Asil Gök Evlilik Tarihini Açıkladı!

Magazin dünyasının en istikrarlı, en üretken ve birbirine en çok yakışan çiftlerinden beklenen müjdeli haber sonunda geldi! Yıllardır hem sahneyi hem de hayatı paylaşan imza attıkları hit şarkılarla müzik listelerini altüst eden ünlü çiftten hayranlarını heyecanlandıran bir duyuru geldi. 10 yıldır aşk yaşayan Derya Uluğ ile Asil Gök aşklarını resmiyete dökerek evlenmeye karar verdi.

Müzik Dünyasının Örnek Çifti

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Derya Uluğ özel hayatıyla gündeme geldi. Kendisi gibi müzisyen Asil Gök ile 10 yıldır aşk yaşayan ünlü şarkıcı evlilik kararı aldı.

Sosyal medyadan zaman zaman Asil Gök ile mutluluk karelerini paylaşan Derya Uluğ yaptıkları ortak projelerle de dikkat çekiyor. Okyanus, Canavar ve Yansıma gibi birçok başarılı şarkıda birlikte çalışan sahnelerin tozunu yutarken aşklarını da gözlerden uzak ve seviyeli bir şekilde büyütmeyi başaran ikili, ilişkilerinde yepyeni bir sayfa açıyor.

Yıl Sonunda Nikah Masasına Oturacaklar



Hayranlarının uzun süredir "Ne zaman evleneceksiniz?" sorularına her zaman tebessümle yanıt veren ikili bu kez net bir tarih verdi. Yıllar süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıracak olan ünlü çift bu yılın sonunda nikah masasına oturacaklarını duyurdu.

Aralık ayında görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girmeyi planlayan müzisyen çiftin şimdiden düğün hazırlıklarına ve konsept çalışmalarına başladığı öğrenildi. Müzik dünyasından çok sayıda ünlü ismin akın etmesi beklenen yılın son düğünü şimdiden magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı.

