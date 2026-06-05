Rapçi Sefo Ve Oyuncu Çağla Boz Aynı Locada Yakalandı!

Bilmem mi?, Isabelle ve Tutsak gibi hit parçalarıyla Türkçe rap müziğin zirvesindeki isimlerden Sefo (Seyfullah Sağır) ile güzel oyuncu Çağla Boz'un nisan ayından beri sakladıkları gizemli ilişkileri Ege sahillerinde belgelendi. Bahar aylarında İstanbul sokaklarında yakalanan ve aşk iddialarını yanıtsız bırakan ikili yaz sezonunu Bodrum'da baş başa açtı.

Gün Boyu Özel Cabanada Baş Başa



Sefo adıyla tanınan ünlü rapçi Seyfullah Sağır ile oyuncu Çağla Boz Bodrum Torba'da kaldıkları otelin plajında objektiflere yansıdı. Yoğun konser turnesine ve set programlarına kısa bir mola veren ünlü ikili gözlerden uzak kalmak için otelin en ücra köşesindeki özel locayı tercih etti. Geçtiğimiz nisan ayında aynı otomobilde görüntülenen ve haklarında aşk iddiaları ortaya atılan ikili gün boyu kendilerine ayrılan özel cabanada vakit geçirdi.

Şezlong Sohbeti Aşk İddialarını Güçlendirdi

Localarında zaman geçirdikten sonra güneş banyosu yapan Sefo ve Çağla Boz'un samimi halleri dikkat çekti. Etraftaki meraklı bakışlara aldırış etmeden tatilin tadını çıkaran çiftten Çağla Boz bir ara sevgilisinin yanına gitti. Bir ara ünlü rapçinin şezlonguna oturan Boz şarkıcıyla uzun süre sohbet etti. Denize girmek yerine gün boyunca birlikte vakit geçiren ikilinin görüntüleri aşk dedikodularını yeniden alevlendirdi. İkilinin birbirlerinin gözlerinin içine bakarak yaptıkları derin sohbet plajdakiler tarafından "Aşkın ilk kanıtı" olarak yorumlandı.

Sürpriz Misafir: Nilsu Berfin Aktaş

Günün ilerleyen saatlerinde yalnız kalmak isteyen sevgililerin locasına magazin dünyasının bir diğer popüler ismi dahil oldu. İlerleyen saatlerde çiftin locasına oyuncu Nilsu Berfin Aktaş da katıldı. 27 yaşındaki oyuncu da denize girmeyip sadece güneşlenerek arkadaşlarına eşlik etti. Üç yakın arkadaşın plajdaki keyifli ve neşeli anları Bodrum'da sezonun en renkli magazin karelerini oluşturdu. Tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Sefo ve Çağla Boz çiftinin ilişkilerini artık saklamaktan vazgeçtiği konuşuluyor.