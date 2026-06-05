Geri Sayım Resmen Başladı: Mikrofonda Bu Kez O Var!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Beren Saat kariyerinde yepyeni bir sayfa açarak müzik dünyasına adım attı. Hayranlarının merakla beklediği ilk albümü için takvim nihayet netleşti.

Müzik Dünyasına İlk Adım

"Hatırla Sevgili", "Aşk-ı Memnu", "Fatmagül'ün Suçu Ne?" ve "İntikam" başta olmak üzere birçok başarılı yapımda rol alan ünlü oyuncu Beren Saat şubat ayında "CapitaliZoo" adlı ilk İngilizce şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmuştu. Sözlerini Beren Saat’in kaleme aldığı ilk single çalışmasının prodüktörlüğünü ve aranjesini 2014 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdürdüğü şarkıcı eşi Kenan Doğulu üstlenmişti.

"Exuberance" Nihayet Geliyor

Kenan Doğulu daha önce yaptığı bir açıklamada eşi Beren Saat’in “Exuberance” adını taşıyan bir albüm çıkaracağını müjdelemişti. Beren Saat, nisan ayında yayınlanması planlanan ancak ertelenen albümde sona gelindiğini duyurdu. Oyunculuk kariyerindeki başarısını müzik stüdyolarına taşıyan ünlü isim uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı albümünü dinleyicilerle buluşturmak için gün sayıyor.

"Sadece 12 Gün Kaldı!"

Beren Saat sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla albümün çıkış tarihini resmen ilan ederek geri sayımı başlattı. Büyük bir mutluluk ve heyecan içinde olduğunu belirten Saat, paylaşımında “Çok heyecanlıyım, sadece 12 gün kaldı! Exuberance 18 Haziran'da çıkıyor” ifadelerini kullanarak hayranlarına müjdeli haberi verdi. Saat'in paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyanın zirvesine yerleşti.18 Haziran'da müzik piyasasındaki yerini alacak olan albümün yaz sezonunun en çok konuşulan projelerinden biri olması bekleniyor.