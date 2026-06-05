Sinem Kobal'dan Ezber Bozan Fransa İmajı

Ekranların en sevilen yüzlerinden biri olan ve meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile sürdürdüğü parmakla gösterilen mutlu evliliğiyle bilinen Sinem Kobal rotasını Avrupa'ya çevirdi. Evlendikten sonra ekranlara ara veren ailesi ve çocuklarıyla ilgilenen Sinem Kobal uzun süredir oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile evli.

Aile hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlüler arasında yer alan Kobal ekranlardan uzak olsa da sosyal medyadan paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Güzel oyuncunun son olarak paylaştığı yurt dışı tatili kareleri dijital dünyada adeta bomba etkisi yarattı.

Fransa Tribünlerinde Bir Yıldız

Tarzı ve zarafetiyle her dönem adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu bu kez Fransa'nın büyüleyici atmosferinden seslendi. Fransa seyahati sırasında dünyaca ünlü bir tenis maçını izlemeye giden Kobal tribünden paylaştığı video ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Dünyanın gözünün üzerinde olduğu bu prestijli turnuvada güzelliğiyle göz kamaştıran Kobal korttaki maçtan rol çaldı.

Tam Bir Fransa Kadını İmajı

Kobal'ın spor şıklığı ve asil duruşu moda eleştirmenlerinden ve takipçilerinden tam not aldı. Beyaz eteği, toplu saçları ve şık ceketiyle adeta o coğrafyanın esintisini taşıyan ve tam bir Fransa kadını imajı çizen ünlü oyuncunun bu asil tarzı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Tenis modasına (Tenniscore) kendi yorumunu katarak modern ve çabasız bir şıklık yakalayan iki çocuk annesi Kobal'ın fit görüntüsü de gözlerden kaçmadı.

Hayranlarından Yorum Yağmuru

Güzel oyuncunun "Fransa" notuyla paylaştığı video ve fotoğraflar kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Ünlü isme hayranlarından yine beğeni yağdı. Takipçileri Kobal'ın gönderisinin altına; "Zaman senin için durmuş gibi", "Gerçek bir asalet", "Fransa sokakları bir kraliçe gördü" şeklinde övgü dolu binlerce yorum bıraktı.