Öykü Çelik Aşkı Londra'da Bıraktı: İşte Yeni Planı!

Türk dizi ve sinema dünyasının tanınan yüzlerinden Öykü Çelik'in yaklaşık üç yıldır iş insanı Ali Çakıcı ile devam eden birlikteliği sona erdi. Uzun zamandır yaşamını sevgilisiyle birlikte Londra’da sürdüren güzel oyuncu aldıkları ortak karar doğrultusunda bu ilişkiyi noktaladı. Ünlü isim Londra hayatını geride bırakarak tamamen işine odaklanacağını belirtti. Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak kalan Öykü Çelik'in Türkiye'ye dönüş kararı dizi sektörü ve yapımcılar arasında heyecan yarattı.

Ana Akıma Güçlü Dönüş

Öykü Çelik Londra'da geçirdiği süre boyunca televizyon projelerinden uzak kalmıştı. Başarılı oyuncu bu dönemde sadece sınırlı sayıda sinema filminde rol alarak beyazperdede boy gösterdi. Ekranlardan uzak kaldığı süreçte verdiği röportajlarda hem Türkiye'yi hem de set ortamını çok özlediğini sık sık dile getiriyordu. Türkiye'ye gelir gelmez ayağının tozuyla yeni projeler için kolları sıvayan oyuncu ana akım medyaya geri döneceğini müjdeledi. Çelik sektörün önde gelen yapım şirketleriyle bir araya geliyor ve kendisine sunulan senaryoları değerlendiriyor.

Yeni Sezon İçin Görüşmeler Başladı

Yaşadığı ayrılık sürecinin ardından kariyerinde yepyeni bir sayfa açan Öykü Çelik tüm enerjisini işine adamak istiyor. Başarılı oyuncu yeni yayın dönemi için şimdiden çok sayıda önemli iş görüşmesi gerçekleştirdi. Yapımcıların da yakın markajına giren Çelik televizyon ekranlarında seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Geçmişte yer aldığı dram ve aksiyon projelerindeki başarısıyla bilinen oyuncunun yeni sezonda nasıl bir karakterle ekrana geleceği şimdiden büyük bir merak konusu oldu. Kulislerde oyuncunun iddialı bir televizyon dizisiyle el sıkışmak üzere olduğu konuşuluyor. Ünlü oyuncunun hangi yapım şirketiyle sözleşme imzalayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.