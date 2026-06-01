Sakarya'da Örnek Görüntüler: Kocaalispor Ve Karasuspor'dan Ortak Fotoğraf!

Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu bünyesinde düzenlenen U-11 ligi F grubunda dün kelimenin tam anlamıyla bir "Kuzey Derbisi" heyecanı yaşandı. Grubun iki namağlup ekibi Kocaalispor ve Karasuspor liderlik koltuğu için sahadaydı. 2015-2016 doğumlu miniklerin yeşil sahadaki mücadelesi izlemeye değerdi.

Baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan maçın son anlarında ağırlığını koyan Karasuspor yakaladığı fırsatları iyi değerlendirerek sahadan 3-1 galip ayrılmasını bildi ve liderlik koltuğunun tek sahibi oldu.

Maçın asıl galibi futbolun güzelliğiydi. Son düdükle birlikte sahadaki o sert mücadele yerini harika bir centilmenliğe bıraktı. Küçük sporcular birbirlerini kucaklayarak tebrik etti. İki takımın saha ortasında omuz omuza çektirdiği toplu fotoğraf skordan çok daha değerliydi ve tribünlerden hak ettiği alkışı fazlasıyla aldı.