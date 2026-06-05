Özlem Yıldız Oğlu Demir'in Mezuniyetinde Gözyaşlarını Tutamadı!

90'lı yıllardan bu yana güzelliği ve başarılı sunuculuğuyla ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri olan Özlem Yıldız hayatının en gururlu ve duygusal günlerinden birini yaşadı. Magazin dünyasının örnek anneleri arasında gösterilen ünlü sunucu gözünden sakınarak büyüttüğü oğlu Demir'in mürüvvetini gördü. Ünlü sunucu Özlem Yıldız oğlu Demir'in lise mezuniyetinde duygusal anlar yaşadı. Paylaşımlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Gözlerden Uzak Büyüyen Demir Artık Mezun!

Özlem Yıldız'ın her fırsatta hayatının merkezine koyduğunu belirttiği oğlu Demir çocukluk yıllarını geride bırakıp genç bir delikanlı olarak mezuniyet cübbesini giydi. Ünlü manken ve şimdilerde ise sunucu olarak kariyerini sürdüren Özlem Yıldız 2005 yılında iş insanı Sinan Serter ile evlenmişti. Çift 2007 yılında ise Demir adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı.

2013 yılında evliliğini sonlandıran Özlem Yıldız oğlunu gözlerden uzakta büyüttü. Eğitimi ve gelişimiyle bizzat ilgilenen ünlü sunucu yılların emeğinin karşılığını mezuniyet töreninde aldı. Son olarak Yıldız'ın oğlu Demir liseden mezun oldu. Yıldız oğlunun mezuniyet töreninde duygusal anlar yaşadı.

Kelimeler Çıkmaz Yolun Açık Olsun Demirim

Tören boyunca heyecandan ve gururdan gözyaşlarına hakim olamayan güzel sunucu keplerin atıldığı o coşkulu anları ve oğluyla çekilen şık karelerini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Yılların nasıl geçtiğine inanamadığını dile getiren ünlü sunucu mezuniyet töreninden paylaştığı karelerle hem gururunu hem de annelik heyecanını takipçileriyle paylaştı. Anne-oğulun özel gününe sosyal medyada tebrik ve beğeni yağdı.

Demir ile boy boy fotoğraflarını yayınlayan Yıldız, duygusal satırlarla içini döktü. Yıldız'ın "Bazı anlar vardır hayatında duyguların en tepededir ama anlat desen kelimeler çıkmaz.. Dün benim için böyle bir gündü daha dün gibi diyerek başlamadan. Özet olarak iyi ki senin annenim Demirim yolun hep açık olsun" notuyla yaptığı paylaşıma beğeni ve yorum yağdı. Pınar Altuğ, Çağla Şıkel ve Demet Akalın gibi çok sayıda ünlü isim de Özlem Yıldız'ın bu mutluluğuna ortak olarak tebrik mesajları gönderdi.