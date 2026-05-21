Hazel'den Duygulara Dokunan Yeni Şarkı: Ardına Bakmadan

Genç kuşağın yetenekli isimlerinden Hazel yeni teklisi Ardına Bakmadan'la müzik listelerine taze bir soluk getirdi. Sözü ve müziği tamamen kendisine ait olan bu parça hani o ilk dinleyişte insanı yakalayan samimi ve buruk hikayelerden birini anlatıyor. Asıl adı Fatma Hazal Yıldırım olan genç müzisyen bu yeni çalışmasında aslında hepimizin hayatından tanıdık olan o içten duyguları çok tatlı, modern melodilerle harmanlamış. Şarkının arkasında da sağlam bir ekip var; aranjede Oya Erkaya Ayman'ın mix ve mastering koltuğunda ise Serkan Ayman'ın imzasını görüyoruz. Ortaya çıkan iş gerçekten de dinleyenin içine işleyen, melodisi uzun süre akılda kalan türden bir şey olmuş.

Aslında Hazel'i yakından takip edenler onun bu başarısına pek şaşırmayacaktır. Yaklaşık iki yıldır profesyonel olarak bu sektörün içinde olsa da onun müzik geçmişi üniversite yıllarına kadar uzanıyor. O dönemlerden beri kendi bestelerini yapan okul festivallerinde ve çeşitli mekanlarda sahne alan bir isim kendisi. Zaten sosyal medyada paylaştığı o akustik cover videolarıyla da kısa sürede kendine has, sadık bir dinleyici kitlesi edinmeyi başarmıştı.

Hazel'in müziğindeki en güzel detay, şarkılarını tamamen gerçek yaşam deneyimlerinden kendi hissettiklerinden yola çıkarak yazması. Haliyle bu durum şarkıya yapaylıktan uzak çok organik bir hava katıyor. İşte Ardına Bakmadan da tam olarak sanatçının bu içtenliğini ve güçlü anlatım tarzını çok net hissettiren özel bir iş olmuş. Eğer şu sıralar çalma listenize yeni kaliteli ve derinliği olan bir Türkçe pop/alternatif şarkı eklemek istiyorsanız Hazel'in tüm dijital platformlarda ve video klibiyle birlikte yayında olan bu yeni şarkısına kesinlikle bir şans verin derim.