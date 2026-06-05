Usta Spor Yorumcusu Erman Toroğlu'na Mahkemeden Müjdeli Haber!

Türk futbolunun ve ekranların en nevi şahsına münhasır dobralığıyla bilinen eski hakemi ve usta spor yorumcusu Erman Toroğlu televizyonda sarf ettiği sözler nedeniyle açılan davada hakim karşısına çıktı. Galatasaray Kulübü'ne yönelik iddiaları ve TFF Başkanı ile yaşananlar üzerinden hakkında hapis cezası istenen usta yorumcunun davasında flaş bir gelişme yaşandı. Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu bir televizyon programında Galatasaray'a yönelik sözleri nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

3 Yıl Hapis İstemiyle İlk Kez Hakim Karşısında

Spor yorumcusu Erman Toroğlu televizyon programında Galatasaray Kulübü'ne yönelik yaptığı açıklamalar sebebiyle "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Mahkeme Toroğlu'nun beraatine karar verdi. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Erman Toroğlu ve taraf avukatları bizzat katılım sağladı.

Neden Burada Olduğumu Anlayamadım

Mahkemedeki savunması sırasında kimlik tespiti yapılan ve aylık gelirinin 600-700 bin lira olduğunu beyan eden usta yorumcu dava konusu süreci şaşkınlıkla karşıladığını belirtti. "Ben neden burada olduğumu anlayamadım. Saat 22.30'da program yapıyorum. Galatasaray Başkanı federasyon başkanına eliyle işaret ederek 'Sakın ha' dedi. Ben de 'Bunu bir öğrenelim' dedim. Ertesi gün adliyeden çağırdılar. Önce tanık oldum sonra sanık oldum. Ben de bilmiyorum herkes merak ediyor; o 'Sakın ha'nın ne olduğunu" diyen Toroğlu olayların arka planına dair bomba bir mesajı da mahkeme salonunda ilk kez ifşa etti.

TFF Başkanı'ndan Toroğlu'na Gizli Mesaj

Toroğlu davanın asıl muhataplarından olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın kendisine ulaştığını belirterek "Savcılık ifadem doğrudur. TFF Başkanı herhangi bir yalanlamada bulunmamıştır şikayetçi olmamıştır. Futbol Federasyonu Başkanı bana mesaj attı. 'Erman Hocam seni seviyorum. Mağdur olmanı istemiyorum. Bunu gerektiği zaman açıklayacağım' dedi. Bunu da burada ilk defa açıklıyorum" ifadelerini kullandı.

Savcı Ceza İstedi Mahkeme Beraat Dedi

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı sanığın 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı son sözü sorulan Toroğlu "Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soruyorum bir türlü cevap alamadım. Merak ediyorum herkes merak ediyor. Allah var umarım bir gün cevap verir birisi" diyerek ısrarını sürdürdü. Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Erman Toroğlu hakkında beraat kararı verdi.

İddianamede Ne Var?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Toroğlu'nun televizyondaki ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla kamu düzenini bozmayı hedeflediği iddia edilmişti. İddianamede devletin spor kurum ve organlarına duyulan güveni olumsuz etkilemeye çalışarak halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle hareket ettiği gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenmişti.

Adliye Çıkışı Sert Sözler

Beraat kararının ardından adliye önünde basın mensuplarına konuşan usta yorumcu açılan davayı mantıksız bulduğunu belirterek şu sert açıklamayı yaptı:

"Tuhaf bir iş benim de bilmediğim bir iş. Sorduğum bir olay televizyonda. Beni ilk önce tanığa çevirmişler sonra sanık oldum ve iş buralara geldi. Sorduğum şuydu; Galatasaray Başkanı Futbol Federasyonu Başkanına elini göstererek 'Sakın ha' diyor. Ben de dedim ki bu 'Sakın ha' ne. Bu farklı bir olay. İki taraftan da cevap gelmedi. 'Sakın ha' kelimelerini bin tane yere çektiler. Burada Galatasaray Başkanı beni mahkemeye verdi. Futbol Federasyonu Başkanı'ndan da ses çıkmadığına göre Galatasaray Başkanı beni niye mahkemeye verdi. Bayram değil seyran değil."