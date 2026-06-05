2 Aile Arasında İçin Geri Sayım Başladı: Efsane İsimler Yeniden Bir Arada

Vizyone girer girmez sinema salonlarını dolduran Aile Arasında aradan geçen yılların ardından izleyicisiyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Yerli komedi türünde unutulmaz bir yere sahip olan yapım devam filmiyle beyazperdede kahkahayı yeniden yükseltecek. BKM imzası taşıyan 2 Aile Arasında'nın merakla beklenen vizyon tarihi nihayet netleşti.

2017 yapımı ilk film özellikle "Fikret" ve "Mihriban" karakterlerinin yarattığı absürt dünyayla Türk sinemasında bir fenomen haline gelmişti. Uzun süredir beklenen devam haberi sosyal medyada ve sinema çevrelerinde büyük bir heyecan dalgası yarattı. İlk filmin yakaladığı gişe başarısının ardından bu yapımın da yine yılın en çok konuşulan Türk filmlerinden biri olması bekleniyor.

Efsane Kadro Geri Dönüyor

Devam filminin sosyal medyada en çok konuşulan yönü ilk yapımda izleyiciye kahkaha dolu anlar yaşatan dev oyuncu kadrosunun eksiksiz bir şekilde geri dönmesi oldu. Engin Günaydın ve Demet Evgâr yeniden başrolde yer alıyor. Erdal Özyağcılar ile Devrim Yakut da kadroda. Ayta Sözeri, Fatih Artman ve Gülse Birsel gibi isimlerin yanı sıra Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar ve Deniz Hamzaoğlu da yine izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Setten gelen kulis bilgileri oyuncuların setteki enerjisinin oldukça yüksek olduğu yönünde. Türk sinemasının kış sezonunu hareketlendirmesi beklenen yapım hem eski hayranlarını hem de yeni izleyiciyi salonlara çekmeye hazırlanıyor.

Yeni Hikâye, Aynı Eğlence

2 Aile Arasında aile kavramının ve sosyal ilişkilerin karmaşık yapısını merkezine almaya devam ediyor. Hikâye karakterlerin aradan geçen zamanda değişen hayatları ve karşı karşıya geldikleri absürt durumlar üzerinden şekilleniyor. İlk filmin yarattığı absürt komedi atmosferini sürdürmeyi hedefleyen senaryo izleyiciyi hem tanıdık hem de sürprizli bir macera beklediğinin sinyallerini veriyor.

Vizyon Tarihi 4 Aralık

Sinemaseverlerin büyük bir sabırsızlıkla beklediği tarih nihayet kesinleşti. BKM yapımı 2 Aile Arasında 4 Aralık tarihinde beyazperdede yerini alacak. Kış sezonunun en iddialı yerli komedi yapımı olarak dikkat çeken film kışın soğuk günlerinde salonları ısıtmaya hazırlanıyor.