Kaya Çilingiroğlu İsyan Etti: "Bilmeden Etmeden Konuşmayın"

Kaya Çilingiroğlu geçtiğimiz günlerde eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile aynı bayram sofrasında bir araya gelerek ezberleri bozdu. Ayrılmış olmalarına rağmen çocukları Zehra Çilingiroğlu'nun mutluluğu için sık sık bir araya gelen Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın bu buluşmasına Feraye Tanyolaç'ın da dahil olması sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

"Aile Bayram Yemeği" Notuyla Paylaşıldı

Tüm ailenin bir arada olduğu çok konuşulan fotoğrafı ilk olarak ünlü sanatçı Hülya Avşar kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar kızı magazin gündemine bomba gibi düşen bu özel kareye "Aile bayram yemeğinden hepinize sağlıklı ve mutlu bayramlar," notunu ekleyerek takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım magazin dünyasının en çok konuşulan karelerinden biri oldu. Ancak fotoğraf bazı sosyal medya kullanıcılarının hedefi hâline geldi. Takipçiler iki eski eşin aynı masada yan yana gelmesini şaşkınlıkla karşıladıklarına dair yorumlar yaptı.

"Dayım Öldü Ondan Sonra İlk Defa Buluştuk"

Hakkında yapılan yorumlara daha fazla sessiz kalamayan Kaya Çilingiroğlu tartışma yaratan bayram pozu hakkında net konuştu. Ünlü isim kendisine yönelik eleştirilere "Aile yemeğimiz, dayım öldü ondan sonra ilk defa buluştuk. Dayımsız ilk bayram... Beni eleştirenler aynadan kendisine baksınlar. Bilmeden etmeden bizi neden eleştiriyorlar." diyerek yanıt verdi. Çilingiroğlu'nun sert çıkışı sosyal medyadaki tartışmaları daha da alevlendirdi. Kullanıcıların bir kısmı ünlü isme hak verirken bir kısmı magazin dünyasındaki ezber bozan buluşmayı eleştirmeye devam etti. Masadaki vefat detayının ortaya çıkmasıyla olumsuz yorumların dozu azaldı

2005'te noktalanan evliliklerinin ardından Hülya Avşar ile sık sık bir araya gelerek kameralara poz veren Çilingiroğlu daha önce kızları Zehra Çilingiroğlu'nun mutluluğu için Avşar ile dost kaldıklarını söylemişti.