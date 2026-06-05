Sevdiğim Sensin'de Görülmemiş Sezon Finali!

Star TV ekranlarının her bölümüyle izleyiciyi ekran başına çivileyen fenomen dizisi Sevdiğim Sensin televizyon tarihine geçecek kolay kolay hafızalardan silinmeyecek bomba gibi bir sezon finaliyle ekrana kısa bir ara verdi. Ekranların büyük bir ilgi ve merakla takip edilen iddialı dizisi Sevdiğim Sensin dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyicinin damağında çok fena bir tat bırakarak yaz molasına çıktı. Dizinin haftalardır büyük bir merakla beklenen bu son bölümünde Erkan ve Dicle arasında nihayet yaşanan o uzun soluklu romantik anlar hiç hesaba katılmayan bir gelişmeyle son buldu.

Dicle'yi Bayıltan Öpücük

Aylardır aşkları bir dargın bir barışık süren önlerindeki engelleri bir türlü aşamayan Erkan ve Dicle çifti nihayet sezon finalinde Aksaray'ın o büyüleyici doğasında baş başa kalmayı başarmıştı. Türk dizi tarihinin belki de en sıra dışı en absürt yakınlaşmalarından biri tam olarak bu sahnede yaşandı ve izleyiciyi ekran başında adeta şoke etti.

Dizinin final sahnesine Erkan ve Dicle'nin o çok konuşulan yakınlaşması damga vururken Erkan'ın Dicle'yi öptüğü o romantik dakikalarda ekran başındakiler ekranın içine düşecek gibi büyük bir heyecan yaşadı. Ancak ne olduysa tam o öpücüğün hemen ardından oldu; Dicle'nin aniden fenalaşarak Erkan'ın kollarında yığılıp kalması, hem Erkan'ı hem de televizyon karşısındakileri hayretler içinde bıraktı.

Bizim De İlk Öpücüğümüz...

Dicle'nin heyecandan o yoğun duygulardan dolay bayıldığı o anlar sezon finalinin açık ara en çok dikkat çeken ve infial yaratan sahnesi oldu. Büyük aşkı Dicle'nin kollarında aniden bilincini kaybetmesiyle dünyası başına yıkılan Erkan ise neye uğradığını şaşırdı. Erkan kollarında bayılan aşkının yüzünü okşayarak "Bizim de ilk öpücüğümüz bu kadar masum ve heyecanlı olacaktı..." ifadelerini kullanınca ekran başındakilerin duyguları tavan yaptı.

İzleyiciden Esprili Yorum

Ay kalkın sevdiğim sensin Dicle ilik kissde bayıldı ahahhah müthiş tam karaktere uygun bir hareket bu çiftin kokuşmuş dizideki o cıvıl civillik✨✨#SevdiğimSensin #DicEr pic.twitter.com/dYaAwhr1SE — Helin (@b_helin_) June 4, 2026

Tabii dizinin bu duygusal sahnesi sosyal medya platformlarında kısa sürede viral olmaktan kurtulamadı. X (Twitter) ve Instagram'da saniyeler içinde binlerce kez paylaşılan ve TT listesine oturan o meşhur sahne izleyiciler tarafından çok geçmeden muazzam bir mizah konusu haline getirildi. Sahneyi izleyenler "Valla bu sahne Hint dizilerini bile gölgede bırakır Bollywood görse kıskanır" demekten kendini alamadı. Bazı kullanıcılar ise "Dicle heyecandan az kalsın kalpten gidecekti", "Türk dizi tarihinde bir öpücükle bayılan ilk karakteri de dünya gözüyle gördük çok şükür" diyerek senaristlere esprili göndermelerde bulundu.