Karsu'nun Kına Gecesi Sürprizi Sosyal Medyayı Salladı!

Karsu Dönmez, Hataylı hayranı Esma Yavuz'un kına gecesi için sosyal medya hesabından yaptığı elbise talebini geri çevirmeyerek büyük bir inceliğe imza attı. Sanatçının elbisesini hayranına hediye etmesi sosyal medyada takdirle karşılandı.

Sosyal Medyadan Gelen Anlamlı Çağrı

Karsu bir hayranının hayalini gerçeğe dönüştürdü. Esma Yavuz adlı hayranı sosyal medya üzerinden Karsu Dönmez'e ulaşarak Karsu'nun giydiği elbiseyi kendisine hediye etmesini istedi. Yavuz, "2 haziranda Hatay'da kınam olacak, bu özel günümde sizden bir hediye olarak kına gecemde giymek isterim," şeklindeki nazik çağrısıyla sanatçıya seslendi. Karsu'nun "yeayy," diyerek yanıt verdi.

"Sana Çok Yakışmış"

Sanatçı sadece olumlu bir yanıt vermekle kalmadı. Elbiseyi hayranına göndererek büyük bir jest yaptı. Esma Yavuz, Karsu'nun kendisine hediye ettiği elbiseyi kına gecesinde giyerek mutlu anlarını ölümsüzleştirdi. Karsu, hayranının elbiseyi giyerek çektiği fotoğrafı kendi hesabından paylaşarak duygularını dile getirdi. Sanatçı, Yavuz'a "Elbise sana çok yakışmış, sana hediye ettiğim için çok mutluyum. Sana ve gelecekteki eşine bir ömür sağlık, mutluluk ve sevgi diliyorum!" sözleriyle seslendi. İkilinin aynı elbiseyi giydiği kareler sosyal medyada binlerce beğeni topladı.

"Düğünlerin Şarkıcısı" Ünvanını Hak Ediyor

Karsu'nun düğün ve özel günlerle ilgili tek sürprizi bu değil. Sanatçı geçtiğimiz günlerde Muğla’nın Akyaka bölgesinde yağmura yakalanan bir kır düğününe yaptığı beklenmedik ziyaretle de gündeme gelmişti. Hava muhalefeti nedeniyle aksayan düğünden haberdar olan Karsu yanındaki yedek sahne kıyafetlerini giyerek düğüne gitmiş ve çifte moral vermek için sahne almıştı. Karsu bu jestleriyle "düğünlerin ve özel günlerin gönüllü kutlayıcısı" olarak anılmayı hak ediyor.