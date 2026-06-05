Yeni Şarkısıyla Ezber Bozan Zeynep Mansur'dan Afro House Esintisi

Her projesinde farklı konseptler deneyen başarılı şarkıcı Zeynep Mansur bu kez geleneksel pop müzik kalıplarının dışına çıktı. Sanatçı son dönemin yükselen küresel trendi afro house ritimleriyle örülü yenilikçi bir esere imza attı. Söz ve müziği Altuğ Bilsev'e, modern altyapı düzenlemesiyse başarılı aranjör Levent Lodos'a ait olan "Loş" dinleyicileri dansa davet eden bir ritme sahip. Zeynep Mansur, yaz boyunca eğlence mekânlarının gözde parçalarından biri olmasını beklediği "Loş" ile dijital platformlardaki listelerde de en üst sıralarda yer almayı hedefliyor.

Kalabalıklar İçindeki Yalnızlık

Şarkının sadece ritimsel bir eğlence sunmadığını belirten Zeynep Mansur eseriyle toplumdaki güçlü ve kendinden emin kadınların sesi olmayı amaçlıyor. Şarkı bir yandan yüksek enerjili ritimlerle herkesi dansa davet ederken diğer yandan kalabalıklar içindeki modern insanın yalnızlığını merkezine alıyor. Mansur parıltılı dünyaların ve ışıltıların ardında aslında hepimizin yalnız olduğunu vurguluyor. Müzik dünyasında her zaman farklılıklarla göze çarpmayı seven ünlü şarkıcı bu kez her zamankinden daha çarpıcı bir şarkıyla sevenleriyle buluşuyor.

Yapay Zekâ Destekli Yenilikçi Klip

Sunduğu görsel şölenle de ses getirecek olan şarkının video klibi sinema ve görsel sanatlar alanındaki en son teknolojik gelişmeler kullanılarak üretildi. Irmak Pehlivan ve Işıl Kardeşler tarafından hazırlanan klip yapay zekâ desteğiyle klişe görüntülerden uzak bir anlatı sunuyor. Klip şarkının modern ruhunu ekrana yansıtıyor. Projenin dikkat çeken tanıtım fotoğraflarıysa ünlü fotoğrafçı Serhat Hayri'nin imzasını taşıyor.

Görselliğe her zaman önem veren Zeynep Mansur projenin sadece yorumculuğunu üstlenmekle kalmadı. Başarılı sanatçı yapay zekâ destekli özel klibin tüm styling tasarımlarını da bizzat yöneterek yaratıcılığını gözler önüne serdi. Yaz sezonunun en özgün işlerinden biri olmaya aday olan şarkı tüm dijital müzik platformlarında ve video kanallarında müzikseverlerin beğenisine sunuldu.