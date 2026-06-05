Emel Sayın Yaşadığı Hastalığın Detaylarını Açıkladı!

Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Mavi Boncuk lakaplı usta sanatçı Emel Sayın peş peşe gelen konser erteleme haberlerinin ardından sessizliğini bozdu. Geçtiğimiz günlerde hayranlarını derin bir endişeye sevk eden ünlü sanatçı sağlık durumu hakkında ilk kez bu kadar net ve detaylı bir açıklama yaparak sevenlerinin yüreğine su serpti. Vertigo rahatsızlığı nedeniyle konserlerini erteleyen Emel Sayın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sanatçı "Yıllardır vertigo rahatsızlığım var. Doktorum bu konserleri ertelememde fayda olduğunu söyledi. Üç aylık bir ilaç tedavisi alacağım" dedi.

Haziran Konserlerine Zorunlu Erteleme

Sahnelerden ve seyircisinden ayrı kalmaya dayanamayan usta yorumcu aslında bu yaza çok büyük projelerle girmeye hazırlanıyordu. Ancak vücudunun verdiği sinyaller planları değiştirdi. Emel Sayın geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla hayranlarını endişelendirmişti. Sayın sağlık sorunları nedeniyle 14 Haziran Bursa Açıkhava ve 17 Haziran İstanbul Harbiye Açıkhava konserlerinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu. Kültür sanat dünyasında yankı uyandıran bu kararın ardından spekülasyonların önüne geçmek isteyen usta isim kamera karşısına geçti.

Doktorum Bunun Biraz Riskli Olabileceğini Belirtti

Uzun zamandır vertigo hastalığıyla mücadele eden Emel Sayın yeni bir açıklama yaparak sevenlerini sağlık durumu hakkında bilgilendirdi. Sayın 3 aylık bir ilaç tedavisi alacağını ve ilerleyen günlerde konserlerini gerçekleştireceğini de açıkladı. Sosyal medya hesabından yayınladığı video ile samimi bir özeleştiride bulunan 80 yaşındaki sanatçı "Biliyorum, son iki gündür sizleri endişelendirdim belki de üzdüm. Bunun için hepinizden özür diliyorum. Elimde olmayan nedenlerle oldu. Vertigo diye bir kulak rahatsızlığı var; bu bende yıllardır vardı ama çok hafif seyrediyordu onunla baş edebiliyordum. Ancak son günlerde biraz fazla baş dönmeleri başladı. Bunun için doktoruma gittim. Uzun tetkikler ve yeniden yapılan muayenelerden sonra doktorum bu konseri ertelememde fayda olduğunu söyledi. Sendeleme Allah korusun düşme gibi durumlar olabileceğini bunun biraz riskli yaratabileceğini belirtti. Tabii ki doktorumu dinleyerek konserleri ertelemek mecburiyetinde kaldık" dedi.

Her Şey Düzelecek Yeniden Bir Araya Geleceğiz

Yaşadığı bu zorlu sürece rağmen pozitif enerjisinden ve sahnelerine olan inancından hiçbir şey kaybetmeyen Emel Sayın tedavi sürecinin ardından mikrofonu yeniden eline alacağının sözünü verdi. Açıklamalarına devam eden Sayın "Üç aylık bir ilaç tedavisi alacağım. Her şey düzelecek doktorum da öyle söylüyor. İnşallah Allah hiçbirimize başka sıkıntılar vermez. Bu konser için aylardır çok çalıştık hazırlanıyoruz. Çok önem veriyorum farklı bir konser olacak. Yeniden yapacağız bir araya geleceğiz ve bu konserimizi yine inşallah gerçekleştireceğiz. Verdiğim rahatsızlık için tekrar özür diliyorum. Güzel günlerimizde beraber olmak ümidiyle... Paylaşımlar da yapacağım yine hep bir arada olacağız" ifadelerini kullandı. Hayranları usta sanatçının bu açıklamasına kısa sürede binlerce "Geçmiş olsun" ve "Dualarımız seninle" yorumları bıraktı.