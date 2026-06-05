Popun Kraliçesi Denizde! Demet Akalın Bodrum Sezonunu Açtı!

Pop müziğin dobralığıyla ve hit şarkılarıyla tanınan kraliçesi Demet Akalın yoğun geçen sahne programına ve hararetli stüdyo çalışmalarına kısa bir ara vererek soluğu hemen tatil beldesinde aldı. Tercihini yine şaşırtmayarak Ege sahillerinden yana kullanan ünlü sanatçı fit görüntüsü ve her zamanki o neşeli, kıpır kıpır tavırlarıyla plajdakilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Plajda Menajeriyle Yeni Proje Zirvesi

Şarkıcı bu yıl da yaz sezonunu geleneği bozmayarak Bodrum'da açtı. Güzel yıldız Torba'da konakladığı lüks otelin plajında objektiflerimize yansırken tatil yaparken bile işinden gücünden bir an olsun uzak kalamadığını herkese kanıtladı. Yaz sezonunun tadını Bodrum'un sıcak havasında çıkaran şarkıcı şezlongunda yakın dostu ve aynı zamanda menajeri olan Ufuk Ergin'le uzun süre derin bir sohbete daldı. İkilinin şezlong başındaki bu hararetli ve gizemli sohbeti plaj sakinleri tarafından "Kesin yeni bir hit şarkı veya gümbür gümbür dev bir konser turnesi daha geliyor" şeklinde yorumlandı ve bomba gibi yeni projelerin habercisi olarak değerlendirildi.

Bodrum'un Serin Sularına Kendini Bıraktı

Güneşin ve sıcak havanın tadını doyasıya çıkaran ünlü şarkıcı ilerleyen saatlerde Bodrum'un o kavurucu sıcağına daha fazla dayanamayarak kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. Gün boyu kumsalda dostlarıyla vakit geçiren Akalın serinlemek için denizle buluştuğu anlarda adeta çocuk gibi şendi. Mavi sularda kulaç atarak sezonun tüm o yoğun yorgunluğunu üzerinden atan Akalın'ın bu keyifli ve enerjik halleri Bodrum'da sezonun en renkli en çok konuşulacak plaj karelerinden birini oluşturdu. Tabii gittiği her yerden attığı her adımdan takipçilerini saniyesi saniyesine haberdar etmeyi görev bilen popun kraliçesi bu Bodrum tatilini de dijital dünyayla paylaşmayı asla ihmal etmedi.

Sosyal Medyayı İhmal Etmedi

Instagram hesabından ardı ardına eğlenceli hikayeler patlatan Akalın o çok konuşulan iddialı plaj stilini ve muazzam Bodrum manzarasını "Yaz başladı" notuyla doğrudan hayranlarının beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan bu paylaşımlar Demet Akalın'ın yaz sezonuna yine her zamanki gibi bomba gibi fırtına gibi girdiğini kanıtlar nitelikteydi.