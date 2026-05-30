Arka Sokaklar Sezon Finali Fragmanı Şoke Etti!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar yeni sezon finali fragmanıyla izleyiciyi adeta ekran başında dondurdu. Yıllardır cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi bu kez yayınladığı görüntülerle sosyal medyanın da gündemine yerleşti.

Rıza Baba ve Ekipten Şok Görüntüler

Fragmanda yer alan sahneler dizinin hayranlarını şaşkına çevirdi. Rıza Baba ve ekibin operasyon sırasında hayatını kaybettiğini gösteren kareler kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Uzun yıllardır ekranda yer alan karakterlerin bu şekilde veda ettiği izlenimi izleyicilerde büyük bir şok etkisi yarattı.

Sosyal Medya Ayağa Kalktı

Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları yorumlara adeta akın etti. Pek çok izleyici sahneleri “inanılmaz”, “böyle final olur mu” gibi ifadelerle değerlendirirken bazıları da dizinin yıllardır süren hikayesinin bu şekilde bitmesinin mümkün olup olmadığını sorguladı.

Ters Köşe İhtimali Gündemde

Dizi takipçileri ise sahnelerin gerçek olup olmadığı konusunda ikiye bölündü. Bir kesim bunun ekibin planladığı büyük bir operasyonun parçası olabileceğini düşünürken diğer kesim ise artık bir dönemin tamamen kapandığını savundu. Özellikle Arka Sokaklar ekibinin daha önce de birçok kez ölümcül tehlikelerden kurtulması “ters köşe” ihtimalini güçlendirdi.

Final Bölümü Merakla Bekleniyor

Fragmanın ardından gözler cuma akşamı yayınlanacak büyük sezon finaline çevrildi. İzleyiciler Rıza Baba ve ekibinin akıbetini öğrenmek için şimdiden ekran başına kilitlenmeye hazırlanıyor. Dizi dünyasında uzun yıllardır süren bu efsanenin nasıl bir final yapacağı ise büyük merak konusu olmaya devam ediyor.