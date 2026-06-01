Yılmaz Morgül: Acun Ilıcalı'nın Ayağına Kapandım

Yılmaz Morgül yıllar sonra yaptığı açıklamalarla Survivor günlerini yeniden gündeme taşıdı. Yarışmada gösterdiği performans ve renkli kişiliğiyle hafızalara kazınan sanatçı adada yaşadığı zorlu sürecin perde arkasını ilk kez bu kadar açık anlattı.

Morgül'ün sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken özellikle Acun Ilıcalı ile ilgili anlattıkları dikkat çekti.

"İki Hafta İçin Gitmiştim"

Ünlü sanatçı Survivor macerasının aslında kısa süreli planlandığını söyledi. Yapım ekibiyle yaptığı ilk görüşmelerde yalnızca birkaç haftalık bir süreç düşündüğünü belirten Morgül planların beklediği gibi ilerlemediğini ifade etti.

Sanatçıya göre başlangıçta yapılan anlaşma yaklaşık iki haftayı kapsıyordu. Ancak süreç uzadı ve Morgül kendisini aylar boyunca adada buldu. Yarışmacı olarak geçirdiği süre sonunda iki buçuk ila üç aya kadar çıktı. Bu durumun fiziksel ve psikolojik açıdan ciddi bir yük oluşturduğunu dile getirdi.

Açlık Mücadelesi Kırılma Noktası Oldu

Morgül yarışmanın en zor kısmının açlık olduğunu söyledi. Günler ilerledikçe enerjisinin tükendiğini ve yaşadığı sıkıntının tahmin edilenden çok daha ağır olduğunu anlattı.

En çok konuşulan açıklaması ise Acun Ilıcalı ile yaşadığı diyalog oldu. Morgül çaresiz kaldığı bir anda Ilıcalı'dan yiyecek istediğini belirtti. Açlığın dayanılmaz hale geldiğini söyleyen sanatçı o günleri hayatının en zor dönemlerinden biri olarak tanımladı.

Hastane Sonrası Kararını Verdi

Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılması Survivor serüveninde yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Morgül bu noktadan sonra yarışmada kalmak istemediğine karar verdiğini açıkladı.

İddiaya göre Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşmede adadan ayrılma talebini net şekilde dile getirdi. Hatta o hafta gerçekleşecek eleme sürecine dahil edilmek için özel istekte bulunduğunu da itiraf etti.

Yıllar Sonra Gelen İtiraf

Uzun yıllardır konuşulan elenme sürecinin arkasındaki gerçek böylece ortaya çıkmış oldu. Yılmaz Morgül'ün açıklamaları Survivor tarihinin en dikkat çekici kulis bilgilerinden biri olarak yorumlandı.

Ünlü sanatçının samimi itirafları yarışma dünyasında perde arkasında yaşananların ekranlara yansıyan görüntülerden çok daha farklı olabileceğini bir kez daha gösterdi.