Arka Sokaklar'dan Tarihi Sezon Finali! Rıza Baba Ve Ekibi Kapadokya'da!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve rekorları altüst eden fenomen yapımı Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar bu akşam ekranlara gelecek nefes kesici bir bölümle 20'nci sezonunu noktalıyor. Dile kolay tam 20 yıldır zirvedeki yerini koruyan polisiye klasiği bu kez izleyicilerini İstanbul sokaklarından alıp masalsı bir atmosfere götürüyor. Kanal D'nin kült dizisi Arka Sokaklar'ın bu akşam yayınlanacak 20'nci sezon finali Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya2da çekildi. Nevşehir'in Ürgüp ve Göreme bölgelerinde gerçekleştirilen çekimlerde dizinin oyuncuları hem sezonu değerlendirdi hem de final bölümüyle ilgili ipuçları verdi.

Kocaman Bir Aileyiz

Dizinin ilk gününden beri kemik kadrosunda yer alan ve canlandırdığı karakterle Türk halkının bağrına bastığı ünlü oyuncu set ortamındaki samimiyete vurgu yaptı. Dizinin sevilen karakterlerinden Hüsnü Çoban'a hayat veren Özgür Ozan 20'nci sezonun kendileri için oldukça hızlı geçtiğini söyledi. Uzun yıllardır aynı ekiple çalışmanın büyük bir aile ortamı oluşturduğunu belirten Ozan "Kocaman bir aileyiz. Güzel bir ekibiz. Bu sefer de Kapadokya'nın Ürgüp ve Göreme bölgelerine geldik. Burada yeni bir macera bizi bekliyor" dedi.

Kapadokya'nın Görsel Gücü Ekrana Yansıyacak

Ekibin sevilen isimlerinden Burak Satıbol projenin kırılması güç rekoruna değinerek heyecanını paylaştı. Arka Sokaklar'ın Zeki Çevik'i Burak Satıbol dizinin 20 yıl boyunca başarısını sürdürmesinin önemli bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Anadolu'nun farklı şehirlerinde çekim yapmanın hem oyuncular hem de izleyiciler açısından farklı bir deneyim sunduğunu belirten Satıbol Kapadokya'nın doğal güzelliklerinin sezon finaline güçlü bir görsel zenginlik katacağını ifade etti. Peri bacaları ve sıcak hava balonlarının gölgesindeki aksiyon sahneleri izleyicilere adeta bir sinema filmi kalitesi sunacak.

Ülkemizin Her Köşesi Bir Film Seti Gibi

Kadronun güçlü kadın karakterlerinden biri olan usta oyuncu da çekim yapılan lokasyona hayran kaldı. Candan Müdür rolündeki Ebru Cündübeyoğlu ise Türkiye'nin different bölgelerinde çekim yapmayı çok sevdiğini söyledi. Kapadokya'nın tarihi ve doğal dokusunun diziye farklı bir hava kattığını belirten başarılı oyuncu "Ülkemizde sanki her yer bir film setiymişçesine güzel ve özel" dedi.

Uzun Süre Konuşulacak Bir Bölüm Oldu

Hakan Komiser karakterine hayat veren Ozan Çobanoğlu yoğun ve yorucu bir sezon geçirdiklerini ancak ortaya çıkan işten memnun olduklarını söyledi. İzleyicilerden olumlu mesajlar aldıklarını belirten oyuncu Kapadokya'da çekilen sezon finalinin merak uyandıracak gelişmeler içerdiğini ve uzun süre konuşulacağını söyledi. Senaryodaki kırılma noktalarının sonraki sezona büyük soru işaretleri bırakacağını ekledi.

İzleyici Çok Şaşıracak

Dizinin eski tüfeklerinden olan ve geri dönüşüyle hayranlarını sevindiren ünlü oyuncu finalin ters köşe hamlelerine dikkat çekti. Dört yıllık aranın ardından yeniden kadroya katılan Alp Korkmaz da sezonun kendisi için oldukça hareketli geçtiğini söyledi. Ali karakterinin yeni maceralar yaşadığını belirten Korkmaz sezon finalinin büyük sürprizler içerdiğini ve izleyicilerin beklemediği gelişmelerle karşılaşacağını dile getirdi.

Böyle Bir Final Bölümü Çekmedik

Selin Komiser'i canlandıran Oya Okar da sezon finalinin izleyicileri şaşırtacağını belirterek dizide yer aldığı süre boyunca buna benzer bir final bölümü çekmediklerini söyledi. Okar seyircileri alışılmışın dışında sürprizlerin beklediğini ifade etti. Klasikleşmiş finallerin dışına çıkılacağını belirten oyuncu şimdiden beklentiyi en üst seviyeye çıkardı.

Toplumsal Olaylar İşlenmeye Devam Ediyor

Dizi her zaman olduğu gibi yine Türkiye'nin gerçek gündemine ayna tutmayı ihmal etmiyor. Dizide Merve karakterini canlandıran Felicia Sağnak yapımın gerçek hayattan ve toplumda yankı uyandıran olaylardan beslenmeye devam ettiğini belirtti. Bu tür hikâyelerin ağır duygular içerdiğini söyleyen Sağnak izleyicilerden gelen geri dönüşlerde toplumsal farkındalık oluşturan bölümlerin takdir edildiğini ifade etti.

Büyük Hesaplaşma Nevşehir'e Taşındı

Hikayenin neden İstanbul dışına çıktığının kilit detaylarını ise dizinin karizmatik ismi paylaştı. Bozo lakaplı polis memuruna hayat veren Sarp Levendoğlu sezon finalinde işlenen olay örgüsünün Kapadokya'ya taşındığını söyledi. Dizideki suç örgütü bağlantılarının bölgeye uzanmasıyla hikayenin Nevşehir'de devam ettiğini belirten Levendoğlu Arka Sokaklar'ın toplumsal farkındalık yaratan yapısını önemli bulduğunu ifade etti. Rıza Baba ve ekibinin uluslararası bir suç ağının peşinden Kapadokya'ya gidişiyle başlayacak büyük kovalamaca bu akşama damga vuracak.

D Media imzalı Arka Sokaklar heyecan dolu sezon finaliyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.