Melisa Çukurova'dan Yeni Single: "Aşk Acır"

Müzik dünyasında şu sıralar kadın vokaller arasında tatlı bir hareketlilik var ve bu hareketliliğe son olarak Melisa Çukurova, yeni teklisi "Aşk Acır" ile dahil oldu. Şarkı, söz ve müzikte Ertan İşbilir imzasını taşıyor. Dinlediğinizde hemen fark edeceğiniz üzere, son dönemde çok sevilen o modern ve minimal pop sound'unu çok güzel yakalamışlar. Aslında Melisa Çukurova’yı sadece bir şarkıcı olarak düşünmemek lazım; kendisi konservatuvar mezunu profesyonel bir flüt sanatçısı. Haliyle bu güçlü müzisyen altyapısı, hem şarkılarına hem de sahnedeki duruşuna çok ciddi bir ağırlık ve kalite katıyor. Bu yeni single da aslında onun kariyerinde ne kadar iddialı bir döneme girdiğinin net bir kanıtı gibi.

Melisa Çukurova da zaten bu projenin kendisi için ne kadar özel olduğunu gizlemiyor. Yeni şarkısıyla ilgili konuşurken, "Aşk Acır" sayesinde müzik piyasasında kalıcı ve sevilen bir yer edinmeyi çok istediğini söylüyor. Şarkının hem geçmişini hem de bugününü yansıttığını belirten genç sanatçı, arkasındaki güçlü ekiple bu işi dinleyiciye sunmuş olmanın heyecanını yaşıyor.

Haksız da sayılmaz, çünkü işin mutfağında gerçekten sıkı isimler var. Projenin tüm prodüksiyon sürecini IMC (Idea Music Company) üstlenmiş. Şarkının o akılda kalıcı aranjesini Enes Kuş yaparken, klibin yönetmenliğini ise Serkan Bigay üstlenmiş. Klip demişken, sadece müzikal olarak değil görsel olarak da Melisa’nın yeni dönemdeki o estetik ve güçlü duruşunu çok iyi yansıtan, sinematik bir iş çıkmış ortaya. Uzun lafın kısası, eğer şu sıralar dijital platformlarda listenize ekleyecek kaliteli ve müzikalitesi yüksek bir pop şarkısı arıyorsanız, şu an tüm platformlarda yayında olan "Aşk Acır"a mutlaka kulak verin derim.