İbrahim Tatlıses Yeniden Hastanede! Neden Yattığını Açıkladı

Türk halk müziğinin efsane ismi İmparator lakabıyla hafızalara kazınan usta sanatçı İbrahim Tatlıses son aylarda yaşadığı sağlık problemleriyle adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde geçirdiği operasyonların ardından sağlığına kavuşup evine dönen 78 yaşındaki Tatlıses'in Ankara'da bir hastaneye yatırıldığı iddia edilmişti. Durumla ilgili İbrahim Tatlıses'ten açıklama geldi.

Yoğun Bakım ve Ameliyat Süreci Korkutmuştu

Her şey usta sanatçının yoğun geçen iş temposunun ardından başladı. Yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanan İmparator lakabıyla hafızalara kazınan usta sanatçı İbrahim Tatlıses 7 Nisan'da geçirdiği ciddi enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Bir süre yoğun bakımda yatan ve ameliyat olan Tatlıses zorlu bir süreci geride bırakmıştı.

Sürecin ilk günlerinde korku dolu anlar yaşanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda yurt dışındaki yoğun konser maratonunun ardından İstanbul'daki evine dönen İbrahim Tatlıses aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tatlıses'in ağır bir virüse yakalandığı ve enfeksiyon değerlerinin yüksek olduğu öne sürülmüştü. Haberi duyan aile üyeleri ve yakın dostları ise vakit kaybetmeden hastaneye akın etmişti.

Taburcu Olmuştu

Hastanede uygulanan yoğun tedavi ve başarılı geçen operasyonun ardından ameliyat olan ve sağlık durumu iyiye giden ünlü türkücü İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu. Hastane çıkışında basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı "Dostlarım hiç yalnız bırakmadılar İzmir'den ve Ankara'dan geldiler hepsine teşekkür ediyorum. Dost bugünde lazım" dedi.

Yeniden Hastaneye Yatınca Sevenleri Korktu

Ancak usta sanatçının evindeki istirahat dönemi çok uzun sürmedi. 22 Nisan'da taburcu edilen İbrahim Tatlıses yeniden hastaneye yatırıldı. Son durumuyla ilgili sevenlerini korkutan Tatlıses sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ankara'da bir hastaneye yatırıldığı iddialarının ardından sessizliğini bozan İmparator acil bir durum olmadığını vurguladı.

Kendi İsteğimle Fizik Tedaviye Başladım

Tatlıses hesabından yaptığı açıklamada kendi isteğiyle hastaneye yattığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde sağlık durumumla ilgili çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum. Allah'a şükür genel sağlık durumum gayet iyi. Ancak bildiğiniz gibi geçirdiğim ameliyat sonrasında bir süre hareketsiz kalmak zorunda kaldım. Bu süreçte kaslarımda güç kaybı ve some zayıflamalar meydana geldi. Doktorlarımın tavsiyesi doğrultusunda sağlığıma daha da kavuşmak ve günlük hayatıma daha güçlü devam edebilmek için kendi isteğim ve rızamla fizik tedavi programına başladım. Bazı haberlerde yer aldığı gibi hastaneye acil bir durum nedeniyle kaldırılmış ya da tedavi altına alınmış değilim. Tam tersine mevcut sağlık durumumu daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla planlı bir şekilde fizik tedavi görüyorum."

Daha Güçlü Devam Edeceğim

Hakkındaki asılsız acil durum iddialarını bu sözlerle boşa çıkaran İbrahim Tatlıses kendisi için dua eden hayranlarına da teşekkür etmeyi ihmal etmedi. İmparator açıklamasını "Arayan, soran, dua eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarıma sevenlerime ve değerli halkımıza gönülden teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle tedavi sürecimi tamamlayıp daha güçlü bir şekilde hayatıma devam edeceğim. Sevgi ve saygılarımla" sözleriyle noktaladı.