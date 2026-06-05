Ünlü İsimlerin Test Sonuçları Belli Oldu: Kimler Pozitif?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'inin kan, idrar ve saç örneği incelemeleri savcılık dosyasına eklendi. Adli Tıp Kurumu’nun incelemeleri sonucunda bazı şüphelilerin örneklerinde yasaklı madde bulgularına rastlandı.

Pozitif Raporlar Dosyada

Oyuncu Onur Tuna’nın testlerinde esrarın etken maddesi olan THC bulgusu saptandı. Sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat'ın analiz sonuçlarında da benzer şekilde THC tespit edildi.

Dijital içerik üreticisi Zehra Hanzade Gürkanlar’ın hem kan hem de saç örneklerinde kokain metabolitlerine ulaşıldı. Niran Ünsal adıyla tanınan şarkıcı Fatma Uludan Gugu'nun örneklerinde esrar ve kokain izlerine rastlanırken oyuncu Feyza Civelek'in analizlerinde de kokain bulgusu raporlandı. Civelek'in test sonucunun ardından sosyal medyada o da “Doğukan Güngör gibi diziden çıkartılacak mı?” sorusu gündeme geldi.

Soruşturma dosyasında yer alan diğer isimlerden Mehmet Rahşan, Kübra İmren Siyahdemir, Yaşar Özdaş ve Osman Haktan Canevi’nin test sonuçları da pozitif olarak kayıtlara geçti. Yasaklı madde testi pozitif çıkan BLOK3 ise daha önce yaptığı paylaşımda “Benim evim diye başka bir eve gidilmiş. Evde bir şeyler bulunmuş. Testim negatif çıkacak. İnşallah negatif çıkınca da bunu haber yaparlar,” ifadelerini kullanmıştı.

Testi Negatif Çıkanlar Testlerin sonuçlanmasıyla birlikte uzun süredir devam eden belirsizlik sona erdi. Test sonucu negatif çıkan isimler derin bir nefes aldı. Serenay Sarıkaya’nın testlerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı. Berkay Şahin ve Mirgün Cabas da negatif sonuç alan isimler. Tuğçe Postoğlu ve Cansu Tekin’in örnekleri de temiz çıktı.

Hukuki Süreç Devam Ediyor

Adli Tıp Kurumu raporlarının dosyaya eklenmesiyle birlikte Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmayı nasıl yürüteceği merak konusu oldu. Savcılık makamı elindeki veriler ışığında şüphelilerin ifadelerine yeniden başvurabilir veya soruşturma kapsamında yeni hukuki adımlar atabilir. Sorulşturmanın önümüzdeki günlerde daha geniş bir çerçevede yürütülmesi öngörülüyor.