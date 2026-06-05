Görenler Bir Daha Baktı: Melis Birkan ve Aras Aydın Çifti Aşk Tazeledi!

Televizyon dünyasının tanınan simalarından Melis Birkan ve Aras Aydın rotalarını Fransa'nın başkenti Paris'e çevirdi. Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ı (Roland Garros) yerinde takip etmek üzere şehre giden çift tribünde ve Paris sokaklarında çektikleri fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram üzerinden paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü.

Setlerden Nikâh Masasına Uzanan Birliktelik

Kör Nokta, Şeref Sözü, Kiraz Mevsimi, Kaçış ve Canevim gibi dikkat çeken yapımlarda rol alan Aras Aydın kendisi gibi oyuncu olan Melis Birkan ile 2022 yılında nikâh masasına oturmuştu. Ekran önündeki başarılarının yanı sıra gözlerden uzak istikrarlı bir özel hayat sürdürmeleriyle dikkat çeken ikili magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alıyor.

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Evlilik yıl dönümlerine özel yazdığı notlarla dikkat çeken Aras Aydın'ın geçtiğimiz aylarda 43. yaşına basan eşi Melis Birkan için yaptığı duygusal paylaşım yeniden gündeme geldi. Aydın eşinin fotoğrafına yer verdiği paylaşımda hayat arkadaşına olan bağlılığını "Benim duru, sade, güzeller güzeli biricik karıcığım, senin olmadığın bir hayat dilimini düşünmek çok zor," sözleriyle ifade etmişti.

Tarihin kendisi için farklı tekerrür ettiğini belirten yakışıklı oyuncu birinci evlilik yıl dönümlerinde eşi Melis Birkan'ın fotoğrafını paylaşarak hayatını "Melis'ten Önce ve Melis'ten Sonra" olarak ikiye ayırdığını dile getirmişti. Evliliklerinde üçüncü yıla doğru ilerleyen oyuncu çiftin paylaştığı fotoğraflar takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulmaya devam ediyor.