82 Yaşındaki Nebahat Çehre'den Ezber Bozan Çıkış

Türk sineması ve televizyon dünyasının efsane isimlerinden zarafeti ve asaletiyle yıllara meydan okuyan Nebahat Çehre estetik operasyonlara bakış açısını içtenlikle paylaştı. Rol aldığı her projede duruşu ve tarzıyla hayranlık uyandıran usta sanatçı doğal yaşlanma sürecini destekleyen açıklamalarıyla bir kez daha takdir topladı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Nebahat Çehre estetikle ilgili düşüncelerini dile getirdi. Usta oyuncu yüzüne operasyon yaptırmaktan korktuğunu söyledi.

Kırışıklıklarımı Seviyorum

Gelişen teknolojiyle birlikte estetik müdahalelerin hızla arttığı günümüzde yapaylıktan uzak durmayı tercih eden ünlü isim aynalarla barışık olduğunu vurguladı. Ekranların yaşlanmayan güzel oyuncularından Nebahat Çehre açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim son olarak yaptığı estetik açıklamasıyla dikkat çekti. 82 yaşındaki oyuncu yüzüne işlem yaptırmaya korktuğunu söyledi.

Bıçak altına yatmanın kendisine göre olmadığını belirten Çehre "Kırışıklıklar var. Fakat gerdirmeye korkuyorum. Ayrıca onları seviyorum." diye konuştu. Yaşının getirdiği çizgileri birer yaşanmışlık olarak gören ve doğallığını korumaya özen gösteren usta oyuncunun bu duruşu sosyal medyada "Gerçek asalet budur" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Ekranlara Dönmek İçin Şartı Var

Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Yöresel'i Muhteşem Yüzyıl'ın Valide Sultan'ı olarak hafızalara kazınan usta sanatçı uzun süredir neden setlerden uzak kaldığına dair merak edilen konuya da açıklık getirdi. 1960'lı yılların başında sinema kariyerine başlayan usta oyuncu yıllar içinde hem beyaz perdede hem de televizyon ekranlarında hafızalara kazınan karakterlere hayat verdi. Geçtiğimiz aylarda ekranlarda neden olmadığını açıklayan ünlü oyuncu şöyle konuşmuştu:

"Bu aralar iş, güç yapmak istemiyorum. Ben artık yarı emekliyim, hayatı yaşıyorum. Beni çok heyecanlandıran bir iş olursa ancak o zaman kabul ederim."

Seçici davranarak sadece içine sinecek projelerde yer almak istediğini belirten Nebahat Çehre hayranlarına kapıyı tamamen kapatmadığının da sinyalini verdi. Doğal güzelliği korumanın formülünü sakin bir hayat sürmek ve yaşını sevmek olarak özetleyen efsane oyuncu sektöre ders niteliğinde bir röportaja imza atmış oldu.