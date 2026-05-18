Cem Yılmaz'a Dilenciden Beddua Şoku



Cem Yılmaz diş tedavi yaptırmak için bir kliniğe gitti. Çıkışta da kısa bir süre yürüyüş yaptı. O esnada bir dilenci ile karşılaştı. Dilenci ünlü komedyenden yardım talep etti. Başarılı sanatçı bu talebe karşılık vermedi. Bu durum üzerine sinirlenen dilenci komedyenin arkasından bağırdı: "Allah belanı versin".

O anlarda kameralar kayıttaydı. Yoldan geçenler olayı an be an görüntüledi. Videolar sosyal medyada dönemeye başladı.

Sosyal Medyanın Gündeminde

Dilencinin sözleri sosyal medyada tepki topladı. Kullanıcılar farklı yorumlarda bulundu. Bazı kişiler Cem Yılmaz'ın da tavrını eleştirdi.

Eski Çıktı

Görüntülerin eski olduğu tespit edildi. Olayın yaklaşık bir yıl önce yaşandığı ortaya çıktı. Videoların sosyal medyada yeniden gündeme sokulduğu anlaşıldı.

Fars Prensini Benzetildi

Bir süre önce de 1926 yılına ait görüntüler paylaşılmıştı. Videodaki kişinin Cem Yılmaz'a benzerliği ise dikkat çekmişti. Ünlü komedyene benzerliğiyle dikkat çeken şahsın Fas Sultanı Moulay Youssef öğrenilmişti.

Cem Yılmaz da tartışmalara katılmış ve "Fas Prensi değilim. Sadece tören için 2 saatliğine oradaydım" diyerek olaya esprili bir yorum katmıştı.