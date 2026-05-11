Şebnem Demir’e ‘Yılın En Başarılı İş Kadını’ ödülü

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden olan ünlü estetik ve güzellik danışmanı Şebnem Demir, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl Hawaiian Tropical temasıyla gerçekleştirilen alışveriş etkinliğinde Demir, önemli bir ödülün sahibi oldu. Estetik ve güzellik dünyasına yön veren çalışmalarıyla dikkat çeken ünlü isim, "Yılın En Başarılı İş Kadını" ödülüne layık görüldü.





"Bu Ödül Bizim İçin Büyük Motivasyon"

Törende duygularını paylaşan Şebnem Demir, estetik ve güzelliğe ilham veren bir figür olarak görülmekten duyduğu mutluluğu ifade etti. Aldığı ödülün kendisi ve ekibi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Demir, "Bu ödülü bize layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim" diyerek organizasyon ekibine şükranlarını sundu. Demir, sektördeki yenilikleri takip ederek büyümeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.