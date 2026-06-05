Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'dan Sürpriz Hamle!

Magazin dünyasının yakından takip ettiği Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşkı geçtiğimiz şubat ayında beklenmedik bir şekilde sona ermişti. İlişkiler hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla hafızalara kazınan Hafsanur Sancaktutan'ın, ünlü oyuncu Kubilay Aka’yla bir ilişkiye başlaması sosyal medyada geniş bir yankı uyandırmıştı. Her şey yolunda giderken çiftin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkması ve birlikte çekilen fotoğraflarını silmesi ayrılık iddialarını kesinleştirmişti.

İkilinin hayranlarını üzen ani ayrılık kararının ardından eski sevgililer ATV'nin yeni sezon için hazırlıklarını sürdürdüğü "Mercan Köşk" adlı iddialı dizisinde başrolleri paylaşmak üzere el sıkıştı.

Hazırlıklar Başlamadan Bir Araya Geldiler

Televizyon projesinin hazırlık süreci ve set takvimi henüz netleşmemişken eski sevgililerin yan yana gelmesi sosyal medyayı hareketlendirdi. Dizide partner olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ikili projenin okuma provaları veya çekimleri başlamadan önce sürpriz bir şekilde birlikte vakit geçirirken yakalandı. Sosyal medyada hızla yayılan ve dikkat çeken iddialara göre ünlü oyuncular Mersin'de yan yana görüntülendi. Baş başa zaman geçiren eski aşıkların bir arada göründükleri fotoğraf ikiliyi yakından takip eden hayran kitlesi arasında büyük bir merak uyandırdı.

Barışma İhtimali Gündemde

Ayrılığın ardından gelen beklenmedik Mersin buluşması akıllara hemen çiftin ilişkilerine bir şans daha verip vermediği sorusunu getirdi. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler sonrasında ikilinin yeniden barışmış olabileceği ihtimali konuşulmaya başlandı. Henüz niçin bir araya geldikleri bilinmeyen ikili sessizliklerini korumaya devam ediyor. Gelecek sezonda aynı seti ve aynı sahneleri paylaşacak olan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka cephesinden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Yeni projeleri öncesinde yaşanan bu sürpriz gelişmenin hem dizinin gidişatını hem de ikilinin özel hayatını nasıl etkileyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.