Ünlü Rapçi BLOK3'ten 10 Şarkılık Dev Proje!

Geleneksel rap kalıplarını yıkan ve dinleyiciyle dertleşen kendine has melodik tarzı ve dijital platformlardaki milyonlarca dinlenmesiyle müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran BLOK3 kariyerinin 3'üncü stüdyo albümü Kayıp Persona'yı müzikseverlerle buluşturdu. Kısa sürede yakaladığı büyük başarılarla Türkçe rap sahnesinin en üretken isimlerinden biri olan genç sanatçı yeni projesiyle yine listelerin zirvesine göz dikti.

Başarılarla Dolu Kariyerin Üçüncü Halkası

Müzik kariyerine adım attığı 2022 yılından bu yana Obsesif ve Virtüöz adını verdiği albümleriyle dikkat çeken yayımladığı 24 ayrı single projesiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan BLOK3; yurt içi ve yurt dışında verdiği konserler ve aldığı sayısız ödülle rap müziğin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Başarılı rapçi diskografisine eklediği bu yeni stüdyo albümüyle müzikal olgunluk döneminin kapılarını aralıyor.

İki Farklı Ruh Hali: 10 Yeni Şarkı

Sanatçının iç dünyasındaki zıtlıkları ve müzikal esnekliğini gözler önüne seren albüm dinleyicilere iki farklı konsepti bir arada sunuyor.

10 şarkıdan oluşan Kayıp Persona, sanatçının müzikal dünyasının farklı yönlerini bir araya getiriyor. Albümde yer alan Kayıp Kalp, Kırgınım ve Sebebi Yar gibi parçalar duygusal ve melankolik bir atmosfer sunarken; BABA, Sakin Ol Champ ve Allah Allah? gibi şarkılar ise BLOK3'ün sert, özgüvenli ve sokak ruhunu yansıtan rap tarzını öne çıkarıyor.

Güçlü Prodüksiyon ve Sürpriz Düet

Albümün mutfağında Türkçe rap dünyasının yakından tanıdığı başarılı beatmaker'lar yer alırken şarkı listesindeki tek konuk sanatçı da dikkat çekti. Albümün prodüksiyonunda Narco, C3rrah ve Snow imzası bulunurken projenin tek konuk sanatçısı ise "Çok Güzel Gülüyorsun" şarkısında BLOK3'e eşlik eden Poizi oldu. Şarkıların güçlü altyapıları ve akılda kalıcı nakaratları albümün dinlenme rekorları kırmaya aday olduğunu gösteriyor.

Sözlerin ve bestelerin ardındaki hikayelerle, maskelerin ardındaki gizli yüzü yani Kayıp Persona'yı keşfetmeye hazır olun mesajı veren BLOK3'ün yeni albümü tüm dijital müzik platformlarında yayında. Dinleyiciler akış platformlarında albümün hit parçalarını şimdiden döngüye almaya başladı.