Reha Muhtar'ın Çocuklarına Hasret Gittiği İddiası Sonrası Babalar Günü Mesajı Ağlattı!

Geçtiğimiz günlerde kalp yetmezliği nedeniyle 66 yaşında hayata gözlerini yuman Türk televizyon tarihinin duayen ismi Reha Muhtar'ın vefatının ardından yankılar sürüyor. Son döneminde çocuklarıyla yaşadığı iddialar ve yasal süreçlerle sık sık magazin basınına yansıyan usta gazetecinin çocuklarına son günlerinde hasret kaldığı iddia edilmişti. Bu iddiaların gölgesinde ünlü ismin geçmişte Babalar Günü için yaptığı duygusal paylaşım sosyal medyada yeniden gündem oldu ve çokça konuşuldu.

Son Yolculuğuna Dualarla Uğurlandı

Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberiyle medya ve spor camiasını yasa boğan Muhtar için dün İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Çok sayıda ünlü ismin akın ettiği törende gözyaşları sel oldu.

Evlatları Tabutunun Başından Bir An Bile Ayrılmadı

Son dönemde aralarında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilen evlatları babalarına karşı son görevlerini yerine getirmek üzere camide hazır bulundu. İkizlerin ise babalarını son yolculuğuna uğurlamak üzere törendeki yerlerini aldı. Muhtar'ın diğer kızı Ayşe Nazlı da kardeşlerinin yanında tabutun başından ayrılmadı.

Babasının sıkı bir Beşiktaş taraftarı ve eski yöneticisi olduğunu bilen Reha Muhtar'ın cenaze törenine kızı Mina, Beşiktaş formasıyla katıldı, tabutun üzerine ise Beşiktaş forması serildi, önüne fotoğrafı konuldu. Kardeşlerin metanetli ama acılı duruşu cami avlusundakilerin yüreğini burktu.

O Paylaşım Yeniden Gündemde: Çocuklarım Olmadan Asla



Son döneminde çocuklarıyla görüşmediği için onlara hasret olduğu söylenen Reha Muhtar'ın daha önce yaptığı paylaşımlar da magazin gündeminde yer aldı. Muhtar'ın Babalar Günü'nde yaptığı paylaşım konuşuldu.

Sosyal medya kullanıcıları ve hayranları tarafından yeniden paylaşılan ve yorum yağmuruna tutulan o gönderide Muhtar'ın çocuklarına olan derin sevgisini anlattığı onlarsız bir hayatın anlamı olmadığını vurguladığı satırlar yer alıyordu. Takipçileri "Bu dünyadan bir baba olarak kırgın ve hasretle geçti", "Çocukları cenazedeydi ama keşke yaşarken bu sarılma olsaydı" diyerek üzüntülerini dile getirdi. Vasiyeti üzerine eski eşi Deniz Uğur'un katılmadığı cenazenin ardından Reha Muhtar'ın paylaşımları onun çocuklarına olan düşkünlüğünün en büyük kanıtı olarak hafızalarda kaldı.