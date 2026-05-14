Swissôtel’de Yıldızların Altında Sinema Gecceleri Başlıyor

İstanbul’da yaz akşamlarının ruhunu en iyi anlatan etkinliklerden biri geri dönüyor. Swissôtel The Bosphorus Istanbul bünyesinde gerçekleşen Maximiles Black Açık Hava Sineması, bu sezon da Sultanpark’ın yemyeşil atmosferinde sinemaseverleri yıldızların altında buluşturmaya hazırlanıyor. Şehrin yoğun temposundan kısa süreliğine uzaklaşmak, açık havada film izlemenin nostaljik hissini yeniden yaşamak ve yaz gecelerine unutulmaz anılar eklemek isteyenler için hazırlanan program, sezonun en dikkat çekici etkinlikleri arasında yer alıyor.

Üstelik etkinlik yalnızca bir film gösteriminden ibaret kalmıyor. Doğayla iç içe atmosferi, sosyal buluşma hissi yaratan enerjisi ve güçlü film seçkisiyle Sultanpark, yaz boyunca şehrin en keyifli açık hava adreslerinden birine dönüşüyor.

Sultanpark’ta Yaz Akşamları Filmden Önce Başlıyor

Etkinlik alanında kurulan özel yeme-içme bölümü, her gösterim günü saat 19.00 itibarıyla misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Böylece sinema başlamadan önce uzun yaz akşamlarının tadını çıkarabileceğiniz sosyal bir atmosfer oluşacak. Açık havaya yayılan patlamış mısır kokusu, serin Boğaz esintisi ve müzik eşliğinde başlayan akşamlar, etkinliği klasik bir sinema deneyiminin çok ötesine taşıyor.

Özellikle yaz aylarında İstanbul’da açık havada kaliteli zaman geçirmek isteyenler için Sultanpark’ın merkezi ama sakin konumu büyük avantaj sağlıyor. Şehrin karmaşasından uzaklaşırken aynı zamanda şehrin enerjisinden tamamen kopmayan bu atmosfer, etkinliğin en güçlü detaylarından biri olarak öne çıkıyor.

The Great Gatsby’den Bohemian Rhapsody’ye Uzanan Güçlü Seçki

Bu sezonun film programı, farklı jenerasyonlara ve farklı zevklere hitap eden güçlü yapımları bir araya getiriyor. Açılış filmi olarak seçilen The Great Gatsby, 1 Haziran akşamı beyaz perdeye yansıyacak. Ardından La La Land, Cinayet Süsü, Dunkirk ve Mamma Mia! gibi farklı türlerden dikkat çeken yapımlar izleyicilerle buluşacak.

Program ilerleyen haftalarda da temposunu koruyor. A Star Is Born, Amélie, Moulin Rouge!, G.O.R.A., Ratatouille ve Bohemian Rhapsody sezonun en dikkat çeken gösterimleri arasında yer alıyor.

Romantik müzikallerden kült komedilere, animasyondan biyografik müzik filmlerine uzanan bu seçki, etkinliği yalnızca sinema tutkunları için değil; yaz akşamlarında farklı bir deneyim yaşamak isteyen herkes için cazip hale getiriyor.

Açık Hava Sineması Yazın En Güçlü Ritüellerinden Biri Oluyor

Son yıllarda deneyim odaklı etkinliklerin yükselişiyle birlikte açık hava sinemaları şehir yaşamında yeniden güçlü bir yer edinmeye başladı. Ancak Maximiles Black Açık Hava Sineması, yalnızca film gösterimleriyle değil; yarattığı atmosferle de fark yaratıyor.

Gökyüzünün altında sevilen filmleri izlemek, kalabalıkla aynı sahnede gülmek ya da aynı anda duygulanmak yaz akşamlarına bambaşka bir enerji katıyor. Sultanpark’ta gerçekleşecek gösterimler de tam olarak bu hissi yeniden yaşatıyor.

Bu nedenle etkinlik, daha sezon başlamadan İstanbul yazının en çok konuşulacak buluşmaları arasında yerini alıyor.

Sinema Takvimi