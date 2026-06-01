Farah Zeynep Abdullah’tan Şok Açıklama!

İstanbul’da gerçekleşen Kanye West konseri günlerdir magazin ve sosyal medya gündemini meşgul etmeye devam etti. Konser sonrası ortaya çıkan tartışmalar etkinliğe katılan ünlü isimlere yönelen eleştirileri de beraberinde getirdi. Bu isimler arasında Farah Zeynep Abdullah öne çıktı.

Oyuncunun hem geçmiş açıklamaları hem konser tercihleri üzerinden yapılan yorumlar sosyal medyada geniş bir tartışma alanı oluşturdu.

Sessizliğini Bozdu Tartışmayı Büyüttü

Yoğun eleştirilerin ardından Farah Zeynep Abdullah sessizliğini bozdu. Oyuncu yaptığı uzun açıklamada Kanye West ve daha önce gündeme gelen Yılmaz Güney tartışmalarına değindi.

Abdullah kimsenin “kutsallaştırılmasına” karşı olduğunu belirten ifadeler kullandı. Sanat ve sanatçı kavramı üzerinden yürüyen tartışmalarda kişisel yüceltmelere mesafeli durduğunu vurguladı. Açıklamaları kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve farklı kesimlerden yorumlar aldı.

Yılmaz Güney Tartışması Yeniden Alevlendi

Oyuncunun açıklamalarında Yılmaz Güney ile ilgili sözleri dikkat çekti. Abdullah sanatçının yalnızca sineması üzerinden değerlendirilmesini doğru bulduğunu ancak kişisel olarak yüceltilmesine karşı olduğunu ifade etti.

Bu çıkış daha önce kapanmış gibi görünen tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada hem destek hem eleştiri yorumları art arda geldi.

Kanye West Yorumu Tartışmayı Derinleştirdi

Farah Zeynep Abdullah Kanye West hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Ünlü rapçiyi “kanaat lideri” olarak görmediğini ancak müzik ve sanat dünyasında önemli bir etkisi olduğunu söyledi.

Sanatçının üretim gücüne vurgu yapan açıklamalar konser tartışmasının yönünü değiştirdi. Ancak bu sözler de yeni bir polemik başlattı.

Siyasi Gönderme Sosyal Medyada Gündem Oldu

Açıklamanın son bölümü ise en çok konuşulan kısım oldu. Abdullah ifadelerini siyasi bir göndermeyle tamamladı. Bu bölüm sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tartışmayı daha da büyüttü.

Kısa sürede gündem olan açıklama sanat dünyasında ve sosyal medyada yeni bir tartışma başlığı haline geldi. Oyuncunun sözlerinin nasıl bir karşılık bulacağı merak konusu oldu.