Ekin Türkmen'den Organize İşler: Karun Hazinesi İtirafı

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncusu Ekin Türkmen modanın ve sosyal yaşamın kalbi Nişantaşı sokaklarında objektiflere takıldı. Şıklığı ve güler yüzlü tavrıyla dikkat çeken güzel oyuncu ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayarak hem yeni projesi hem de ticari hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Organize İşler: Karun Hazinesi İçin Geri Sayım başladı

Organize İşler serisinin devam filmi Organize İşler: Karun Hazinesi kadrosunda yer alan oyuncu filmin yayınlanmasını beklediğini belirtti. Türk sinemasının efsane serilerinden birine dahil olmanın gururunu yaşayan ünlü isim usta yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan'a da övgüler yağdırdı.

Projenin set arkası atmosferine değinen Türkmen "Çekimler çok eğlenceliydi. Yılmaz Erdoğan'la çalışmak harikaydı. Onun dışında şu an için yeni bir proje yok" dedi. Sinemaseverlerin merakla beklediği filmin serinin önceki halkaları gibi gişede büyük bir başarı yakalaması bekleniyor.

Ticaret Hayatı Soruldu: İstanbul'da Şube Planı Yok

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra ticarete atılarak eğitim sektörüne yatırım yapan ünlü oyuncunun bu yönü de muhabirlerin gözünden kaçmadı. İzmir'de bir öğrenci yurdu işleten Türkmen "İstanbul'da da şube açmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise net bir yanıt verdi.

İşleri aceleye getirmek istemediğini ve mevcut düzeni korumayı tercih ettiğini belirten başarılı oyuncu "İzmir'deki süreç devam ediyor. Orada işlerimiz iyi şu an için işi büyütmek gibi bir planımız yok. Yurtla daha çok kardeşim ilgileniyor ben de ara sıra gidip geliyorum" yanıtını verdi. Aile bağlarının ticarette de ön planda olduğunu söyleyen Ekin Türkmen kısa röportajın ardından Nişantaşı'ndaki yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.