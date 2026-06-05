Uğurcan Çakır'dan Ezber Bozan Romantizm!

A Milli Takım ve Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır saha içindeki kurtarışları kadar saha dışındaki esprili ve pratik zekasıyla da adından söz ettirmeyi başardı. Yıldız kaleci eşi Kübra Çakır'ın doğum günü için hazırladığı sıra dışı sürprizle magazin ve sosyal medya gündemine oturdu. Çakır bu hareketiyle eşinin çiçek gibi solup gidecek bir hediye yerine kendi istediği ve daha kalıcı bir ürüne yatırım yapmasını istedi.

Mutlu Evliliğe "Finansal" Dokunuş

2019 yılında evlenen Milli kaleci Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır çifti mutlu aile yaşantıları ve çocukları Kuzey ve Elis ile paylaştıkları karelerle sosyal medyada büyük ilgi topluyor. Her zaman romantik ve uyumlu halleriyle örnek gösterilen çiftin kısa süre önce ortaya çıkan bir anısı Uğurcan Çakır'ın romantizme getirdiği "finansal gerçekçi" bakış açısını gözler önüne serdi. Yaşanan bu olay hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Çiçek Yerine Havale!

Kübra Çakır eşinin doğum gününde kendisini önce şaşırtan ardından kahkahaya boğan o anı ilk kez paylaştı. Kübra Çakır o günü şu sözlerle anlattı: "Uğurcan yaş günümde bana çiçek yollamayı gereksiz görmüştü. Solup giden çiçektense kalıcı bir hediye almam için para gönderdi. Ben de o gün alındım. Sonra hesabıma para geldi. Baktım Uğurcan göndermiş. Açıklama kısmına ise 'çiçek' diye yazmış."

Çiçeğe Verilen Parayı Gereksiz Buluyor

Eşinin bu hamlesinin altında yatan mantığı sonradan anladığını ve hak verdiğini belirten Kübra Çakır Uğurcan Çakır'ın finansal gerçekçiliğe dayanan romantizm anlayışını şu sözlerle açıkladı: "Meğer çiçeğe vereceğimiz parayla kendime kalıcı bir şey almamı istiyormuş. Uğurcan kısa sürede kuruyup çöpe giden çiçeklere yüksek meblağlar ödenmesini gereksiz bir harcama olarak görüyor."

Sosyal Medya İkiye Bölündü: Mantıklı mı, Romantik mi?

Milli kalecinin bu kendine has "pratik romantizmi" sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Çakır'ın bu ilginç jesti dijital dünyada büyük bir tartışma başlattı. Kimileri bu durumu "son derece mantıklı ve verimli" bulurken kimileri ise çiçeklerin manevi değerinin vazgeçilmez olduğunu savundu. Birçok futbolsever ise "Kaptan kalesini koruduğu gibi bütçeyi de koruyor", "Açıklamaya 'çiçek' yazması vizyon farkı" diyerek başarılı kaleciye esprili yorumlarla destek verdi.