Galataport Jazz’ta İki Gün Boyunca Müzik Şehri Ele Geçirecek

Galataport Jazz, üçüncü yılında İstanbul’un kültür ve müzik takvimine yeniden güçlü bir giriş yapıyor. Şehrin denizle kurduğu bağı yeniden tanımlayan Galataport İstanbul, bu kez dünya müziğinin dikkat çeken isimlerini Boğaz kıyısında bir araya getiriyor. 6-7 Haziran tarihlerinde Doğuş Meydanı’nda gerçekleşecek festival, ücretsiz yapısıyla geniş bir kitleyi müzikle buluştururken aynı zamanda İstanbul yazına yepyeni bir enerji katmaya hazırlanıyor.

Cazdan trip-hop’a, soul’dan alternatif müziğe uzanan çok katmanlı programı sayesinde festival yalnızca konser deneyimi sunmuyor. Aynı zamanda şehrin ritmini değiştiren sosyal bir buluşma alanı yaratıyor. Açık havada gerçekleşecek performanslar, gün batımından geceye uzanan atmosferiyle Galataport’un enerjisini çok daha güçlü bir noktaya taşıyor.

Morcheeba İstanbul Geccesine Damga Vurmaya Hazırlanıyor

Festivalin en dikkat çekici isimlerinden biri hiç şüphesiz Morcheeba oluyor. Trip-hop ve alternatif müzik dünyasının kült topluluklarından biri olarak gösterilen grup, yıllardır zamansız sound’u ve atmosferik şarkılarıyla global ölçekte güçlü bir dinleyici kitlesine sahip.

Elektronik altyapılarla sakin ritimleri buluşturan Morcheeba, Boğaz kıyısında gerçekleşecek performansıyla festivalin en çok konuşulacak anlarından birine imza atmaya hazırlanıyor. Özellikle açık hava atmosferiyle birleşecek sahne enerjisinin, İstanbul yazının hafızalara kazınacak konserlerinden biri olması bekleniyor.

Burhan Öçal ve Uluslararası Kadro Festivalin Gücünü Artırıyor

Festivalin öne çıkan isimlerinden biri de Burhan Öçal oluyor. The Trakya All Stars ile sahne alacak sanatçı, geleneksel ritimleri modern dokunuşlarla buluşturan güçlü müzikal diliyle festivalin enerjisini yükseltecek.

Öte yandan soul, gospel ve caz etkilerini bir araya getiren Avery*Sunshine da güçlü vokaliyle dikkat çeken performanslardan birine hazırlanıyor. Festival programında ayrıca çağdaş cazın dikkat çeken projelerinden ÜÇ feat. Erik Truffaz buluşması da yer alıyor. Çağrı Sertel, Alp Ersönmez ve Volkan Öktem’den oluşan ÜÇ projesi, Erik Truffaz ile aynı sahnede buluşarak festivalin uluslararası kimliğini daha da güçlendiriyor.

1950’lerin swing ruhunu modern sahne diliyle yeniden yorumlayan Kaan Arslan Co. ise nostaljik ama yüksek enerjili performansıyla festival atmosferine farklı bir dinamizm katacak.

Galataport Jazz Şehri Çok Katmanlı Bir Festival Atmosferine Taşıyor

Festivalin ilk gününde gerçekleşecek Gabriels DJ set performansı, etkinliği yalnızca konser sahnesiyle sınırlamıyor. Galataport’un teras alanına taşınacak gece programı sayesinde festival deneyimi gün boyu devam eden bir şehir ritüeline dönüşüyor.

Pozitif ve D.Exe organizasyonuyla gerçekleşen festival; Volkswagen ana sponsorluğunda hayata geçiyor. Ayrıca Breitling, KIKO Milano, Novotel Istanbul Bosphorus ve İGA Pass sponsor destekleriyle festivale katkı sağlıyor. D.ream restoranlarının gastronomi deneyimi de etkinliğin sosyal atmosferini güçlendiren detaylar arasında yer alıyor.

İstanbul’un kültür, müzik ve yaşam enerjisini aynı noktada buluşturan Galataport Jazz, üçüncü yılında da sezonun en dikkat çekici şehir festivallerinden biri olmaya hazırlanıyor.