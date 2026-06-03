Reha Muhtar'ın Şoke Eden Vasiyeti Ortaya Çıktı

Türk televizyon haberciliğinin o en nevi şahsına münhasır en duayen isimlerinden biri olan Reha Muhtar'ın 66 yaşında hayata gözlerini yumması basın ve sanat camiasında resmen devasa bir üzüntü yaratırken usta gazetecinin geçmişte sosyal medya hesaplarından yaptığı o adeta "vasiyet" niteliğindeki çarpıcı paylaşımları da dönüp dolaşıp yeniden magazin gündeminin tam merkezine oturdu.

Özellikle ikiz çocuklarının annesi ve eski eşi Deniz Uğur ile yaşadığı o bitmek bilmeyen nafaka ve velayet davalarıyla uzun süre adliye koridorlarını aşındıran Muhtar'ın ölümünden hemen önce arkasında bıraktığı o vasiyet niteliğindeki sözleri okuyanların yüreğini fena halde burktu. Kalp yetmezliği nedeniyle ilçedeki özel bir hastanenin genel yoğun bakım servisinde tedavi gören Reha Muhtar doktorların tüm tıbbi müdahalelerine rağmen ne yazık ki kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Vefat haberinin hemen ardından tedavi gördüğü sağlık kuruluşundan usta televizyoncunun son günlerine ve o acı anlarına dair resmi bir bilgilendirme de gecikmedi. Yapılan ilk tıbbi değerlendirmelerde usta gazetecinin ileri derece kalp yetersizliği, nritim bozukluğu ve çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak yaşam savaşını kaybettiği açıklandı.

Sevenlerime Vasiyetimdir...

Reha Muhtar'ın bu ani ölüm haberinin ardından özellikle geçen yıl sosyal medyada yaptığı bazı çarpıcı paylaşımlar yeniden magazin masalarına taşındı. Usta gazeteci hatırlarsanız efsane sanatçı Ferdi Tayfur'un ailesiyle yaşadığı o kamusal krizlere değinerek benzer olayların kendi hayatında yaşanmasını hiç istemediğini açık açık ifade etmişti. Türk müziğinin dev ismi Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasında basının gözü önünde yaşanan o tartışmalardan acayip etkilenen Muhtar "Ferdi Tayfur'un annesinin etkisindeki kızıyla yaşarken görüşememesi öldükten sonra cenazesindeki olaylar umarım benim başıma gelmez. Bütün mücadelem o zaten" diyerek içindeki o derin babalık korkusunu paylaşmıştı hepimizle. Fakat usta televizyoncunun arşivlerden çıkan ve şu an internette en çok paylaşılan asıl bomba açıklaması eski eşi Deniz Uğur hakkında attığı o sert tweet oldu şüphesiz. İkiz çocukları Mina ve Poyraz'ın velayeti nedeniyle yıllarca mahkeme salonlarında karşı karşıya geldiği oyuncu Deniz Uğur ile arasındaki buzları hiçbir zaman eritemeyen Reha Muhtar sevenlerine seslenerek "Sevenlerime vasiyetimdir Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" diyerek magazin tarihine geçecek o son ve keskin çizgisini çekmişti. Usta gazetecinin bu net vasiyetinin ardından önümüzdeki günlerde İstanbul'da düzenlenmesi beklenen o büyük cenaze törenine Deniz Uğur'un katılıp katılmayacağı ve ikizlerin cenazedeki durumu magazin basını tarafından şimdiden en ince ayrıntısına kadar yakından takip ediliyor.