Pop Müziğin Asi Kızı İrem Derici'den Yeni Albüm Sürprizi

Türk pop müziğinin güçlü iddialı ve her adımıyla olay yaratan ismi İrem Derici hayranlarının uzun süredir merakla ve heyecanla beklediği müjdeyi verdi. Ünlü sanatçı uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı kariyerinin 4'üncü stüdyo albümü Olay Mahalli'ni müzikseverlerle buluşturdu. Kendine has tarzı ve açık sözlülüğüyle tanınan başarılı popçu yeni şarkılarıyla müzik listelerini bir kez daha altüst etmeye hazırlanıyor.

Dev Kadro Olay Mahalli İçin Bir Araya Geldi

Her projesinde çıtayı bir adım daha yukarı taşıyan İrem Derici bu albümde de Türkiye'nin en önemli söz yazarları, bestecileri ve aranjörleriyle iş birliği yaptı. Güçlü vokali ve kendine özgü yorumuyla pop müziğin en sevilen isimleri arasında yer alan İrem Derici yeni albümünde Onurr, Tüzzün, Kaan Karamaya, Olcay Ecet, Murat Güneş, Oğuz, Mert Çodur, Sezen Aksu ve Serhat Tekin'le söz ve beste çalışmalarında bir araya geldi. Minik Serçe Sezen Aksu'dan Onurr'a kadar uzanan bu geniş kadro albümün müzikal zenginliğini gözler önüne seriyor.

Albümün mutfağında yani mutfaktaki sihirli dokunuşlarda da müzik dünyasının dahileri yer aldı. Albümün düzenlemelerinde ise BKE, Mustafa Ceceli, Ufuk Kevser, Aerro, Kerem Akdağ ve Kerceya imzası yer aldı. Elektronik altyapılardan klasik pop ritimlerine kadar zengin bir yelpazeye sahip olan aranjeler İrem Derici'nin güçlü sesiyle kusursuz bir uyum yakaladı.

Pop Müziğin Farklı Renkleri Bir Arada

Müzik eleştirmenlerinden şimdiden tam not alan albüm sadece hareketli dans parçalarıyla değil kalbe dokunan duygusal slowlarıyla da dikkat çekiyor. Pop müziğin farklı renklerini bir araya getiren Olay Mahalli duygu yüklü şarkıları ve güçlü prodüksiyonuyla dikkat çekiyor. İrem Derici'nin yorumculuk kariyerinde bir dönüm noktası olması beklenen bu özel çalışma dinleyicilere adeta bir müzikal şölen vaat ediyor.

Yaz sezonunun en güçlü albüm adaylarından biri olarak gösterilen ve çıktığı andan itibaren sosyal medyada gündem olan İrem Derici'nin 4'üncü stüdyo albümü Olay Mahalli, tüm dijital müzik platformlarında yayında. Müzikseverler şimdiden albümün hit adaylarını belirlemek için dijital platformlara akın etmeye başladı.