Muhtemel Aşk Dizisinden Merak Uyandıran İkinci Afiş Geldi

Televizyon dünyasının dev yapım şirketlerinden MF Yapım'ın yeni sezon için hazırladığı ve şimdiden büyük merak uyandıran yeni projesi Muhtemel Aşk ekran yolculuğuna başlamadan önce afiş kriziyle gündeme gelmişti. Sosyal medyada dönen eleştirilerin ardından yapım şirketi jet hızında bir hamle yaptı ve dizinin görsel kimliğini yeniledi. Perşembe günleri yayınlanacağı konuşulan dizinin ilk afişi eleştiri konusu olmuştu. MF Yapım imzalı yeni diziye ikinci bir afiş hazırlandı.

Dev Kadroyla Geliyor

Ekranların en sevilen ve başarılı jön ile jönfiyelerini bir araya getiren dizi güçlü oyuncu kadrosuyla sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Başrolünü Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Muhtemel Aşk dizisi merakla bekleniyor. Üç başarılı ismin nasıl bir enerji yakalayacağı ve perşembe akşamlarının zorlu reyting savaşında nasıl bir grafik çizeceği şimdiden televizyon kulislerinde en çok konuşulan konuların başında geliyor.

İlk Afiş Sınıfta Kalmıştı İkincisi Tam Not Aldı!

Dizinin duyurusuyla birlikte yayınlanan ilk afiş tasarımı ve oyuncuların konumlandırılması açısından sosyal medya kullanıcıları ve dizi hayranları tarafından yetersiz ve amatör bulunarak sert bir dille eleştirilmişti. Seyircinin sesine kulak veren yapım ekibi vakit kaybetmeden kreatif ekibi toplayarak daha profesyonel ve hikayenin ruhunu yansıtan bir görsel hazırladı.

Yeni tasarım ilkine göre çok daha estetik ve gizemli bulundu. Yayınlanan yeni afiş dizinin merkezindeki aşk hikayesine ve karakterler arasındaki karmaşık ilişkilere dair merakı daha da artırdı. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu arasındaki o tutkulu ama bir o kadar da tehlikeli aşk üçgeni yeni afişin ana teması olarak ön plana çıktı.

Perşembe Akşamları Kartlar Yeniden Dağıtılacak

Henüz resmi yayın tarihi açıklanmasa da kulislerde perşembe günleri ekrana geleceği konuşulan Muhtemel Aşk güçlü senaryosu ve yenilenen imajıyla rakiplerine gözdağı veriyor.