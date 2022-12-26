Bir dönem televizyon dizileri oldukça konuşuluyordu. Hatta Türkiye'nin gündemini oluşturuyor ve pek çok programda tartışılıyordu bile. Aşk-ı Memnu'nun finali, Şehzade Mustafa'nın idamı gibi pek çok dizi sahnesi hala zaman zaman gündem olmaya devam ediyor. Fakat son dönemde TV dizileri eskisi kadar gündeme gelmiyor. Netflix, Disney Plus, Gain, Amazon, Exxen, Blutv ve Puhu TV gibi dijital platformların devreye girmesiyle televizyona ilgi de azalmış gibi gözüküyor.



Reyting kaygısının olmaması ve televizyon dizilerine göre daha iyi çalışma şartlarının sunulmasından dolayı popüler oyuncuların tercihi de dijital platformlardan yana oluyor. Örneğin Çağatay Ulusoy'u çok uzun bir süredir televizyonda göremiyoruz ama dijitalde Hakan Muhafız ve Yeşilçam gibi dizilerde izleyebiliyoruz. Yine Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Engin Akyürek, Demet Özdemir gibi pek çok isim de dijital platformlarla çalışmaya başladı. Bu durumda televizyona dizi yapan yapımcıları yeni yüzler bulmaya zorluyor.





Fakat son dönemde bu durumu bir nebze olsun aşabilen bir dizi yayına girdi. O da; "Yalı Çapkını."



Cuma akşamları yeni bölümleriyle Star TV'de ekrana gelen "Yalı Çapkını" hem reytinglerde kanalın yüzünü güldürdü, hem de sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasına girmeyi başardı. Özellikle sosyal medyada nereye baksak 'Yalı Çapkını'nı görür olduk. Bu durumda akıllara "Yalı Çapkını'nın sırrı ne?" sorusunu getiriyor.



Bu konu Hello dergisinin editörleri tarafından dizinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'e sorulmuş. Bakın oyuncular dizinin bu kadar başarılı olmasıyla ilgili soruya nasıl yanıt vermiş?



Mert Ramazan Demir: “Arkadaş olmamızın etkisi nerdeyse her sahneye yansıyor. Birbirimizi bu kadar iyi tanıdığımız için oyun alanlarımızı çok iyi kollayabiliyoruz…"



Afra Saraçoğlu: “Mert’in de dediği gibi, birbirimizi tanıyor olmamız sahnelerin enerjisine doğrudan yansıyor. Birbirimize alışkın olduğumuz için daha rahat ve doğal bir akışla çıkarabiliyoruz sahnelerimizi.”



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O zaman biz de aynı soruyu sizlere soralarım; "Sizce Yalı Çapkını'nın sırrı ne?











