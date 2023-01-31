Herkesin gözü bu ikilide; Demet Özdemir ve Engin Akyürek

Engin Akyürek ile Demet Özdemir'i buluşturan "Adım Farah" dizisinden ilk kareler geldi. Dizi Fox TV'de yayınlanacak. Böylelikle hem Engin Akyürek hem de Demet Özdemir, uzun bir aradan sonra televizyona dönmüş olacak. İki oyuncunun da rol aldığı son diziler, Disney Plus'ta yayınlanmıştı.

İkilinin ilk fotoğrafları büyük beğeni topladı ve sosyal medyada da oldukça ses getirdi. Fotoğrafların yayınlanmasıyla birlikte dizi Twitter'da kısa sürede TT oldu. Engin Akyürek ve Demet Özdemir'e övgü dolu yorumlar yapıldı.







Yapılan yorumlara bakıldığında dizinin yayına girmesini bekleyenler arasında sadece Türkiye'den izleyicilerin olmadığı çok net görülüyor. Engin Akyürek ve Demet Özdemir'e bir çok dilde mesajlar atılmış. Demet Özdemir'in İspanya'da seveni çok. Engin Akyürek'in ise Güney Amerika'da oldukça fazla bir hayran kitlesi bulunuyor. Yine iki oyuncuyu da bir çok ülkeden takip eden insanlar var.





Daha önce anlatmıştım; bir filmin galasında İspanyol biriyle tanışmıştım. Sadece film için günübirlik İspanya'dan gelmiş. Film Türkçe ve kendisi Türkçe bilmiyor. İzlediği filmden hiçbir şey anlamıyor ama yine de inatla galadan ayrılmıyor. Sebebini sorduğumda bana, "Belki Engin Akyürek'i görürüm. O da galaya gelir diye düşünerek geldim" demişti. Bir umut belki Engin Akyürek'i görürüm diye ta İspanya'dan kalkıp sadece bir günlüğüne Türkiye'ye gelmiş. Çok şaşırmıştım ve bu nasıl bir sevgi böyle diye düşünmüştüm. Maalesef Engin Akyürek de galaya katılmamıştı. Onca yolu boşa gelmiş oldu.









Şimdi bu iki oyuncu güçlerini birleştirdi. Bakalım nasıl bir sonuç alacaklar? Beklentileri karşılayabilecekler mi? Bekleyip, göreceğiz...



Bu arada Birsen Altuntaş dizinin yüksek ihtimalle Çarşamba günleri yayınlanacağı yazdı. Birsen yazdıysa doğrudur. Çarşamba günleri reytinglerin zirvesinde birkaç sezondur 'Kuruluş Osman' yer alıyor. Bakalım yeni lider, 'Adım Farah' olabilecek mi? Merekla bekliyorum...