'O Ses Türkiye'ye reyting şoku!

Yılbaşı ekranı yıllardır televizyon kanalları için bir reyting savaşına döner. Sanki yeni yılı kazanan kanal tüm yıl birinci olacakmışçasına bir yarış olur. Bu yıl da önceki senelere göre yılbaşı ekranları aslında pek de farklı değildi. O Ses Türkiye, İbo Show, Şarkılar Bizi Söyler gibi eğlence programlarının ekseninde dönen bir gecce oldu. Fakat bu gecceden sürpriz bir birinci çıktı. TRT 1'de ekrana gelen 'Gönül Dağı' isimli dizi reytingleri sildi, süpüdü ve tüm kategorilerde zirveye oturdu. O Ses Türkiye ise ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.



Geçmiş senelere baktığımızda 'O Ses Türkiye' yılbaşının hep en çok izlenen programı olur, birbirinden ünlü isimlerin sahnede şarkılar söylemesi insanları ekrana kilitlerdi. Açıkçası 'O Ses Türkiye' bu yıl da çok iyi isimlerle yeni yıla girdi. Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çifti ilk kez birlikte sahneye çıkarak şarkı söyledi. Eser Yenenler de eşi Berfu Yenenler'le birlikte sahnedeydi. Murat Boz'la adı aşk dedikodularına karışan Ayça Ayşin Turan da oradaydı. Ebru Şahin, Alina Boz, Chaby, Aytaç Şaşmaz, Aslıhan Malbora, Nilsu Berfun Aktürk, Cemal Can Seven, Danla Bilic, Talat Bulut, Cemre Baysel, Şafak Sezer, Bestemsu Özdemir, Onur Buldu, Melis Sezen, Büşra Pekin, Selin Şekerci, Selçuk Yöntem, Hazal Subaşı gibi pek çok ünlü isim 'O Ses Türkiye'de yer aldı. Bu kadar başarılı ismi bir araya getirerek bir programda şarkı söyletmek oldukça zor bir iş. Fakat buna rağmen son dönemin en popüler gruplarından birisi olan Köfn de sahneye çıkarak canlı performans sergiledi. Bir de onlara Yıldız Tilbe eşlik edince ortaya harika bir perfonmas çıktı.





Fakat geccenin sürprizi şüphesiz Edis'ti. O Ses Türkiye sahnesine gökten inen Edis, dans ekibi ve sahne şovlarıyla muhteşem bir şölene imza attı.



Peki bunca şeye rağmen 'O Ses Türkiye' neden reytinglerde 'Gönül Dağı'nın gerisinde kaldı? Acaba bunun sebebi jüri seçimi olabilir mi? Athena gibi bir rock grubu, Hadise gibi güzel ve takip edilen bir pop yıldızı, Beyazıt Öztürk gibi bir tecrübeli bir komedyenin olmaması reytingleri etkilemiş olabilir mi? Yorumu size bırakıyorum...



'Yılbaşı Gecesi' bizi kahkahaya boğdu!



Gülse Birsel'in kaleminden çıkan 'Yılbaşı Gecesi' isimli film, yılbaşı akşamı Disney Plus'ta yayına girdi. Yeni yılı evde geçiren kişiler için çok güzel bir alternatif oldu. Film kadro olarak gerçekten Şampiyonlar Ligi gibi. Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Gülse Birsel, Şebnem Bozoklu, Serkan Keskin, Nazmi Sinan Mıhçı, Zeynep Güngör gibi birbirinden başarılı isimler bu film için bir araya geldi.



Yılbaşı'nda bizim tercihlerimizden bir tanesi 'Yılbaşı Gecesi' oldu. İzlediğimiz müthiş oyunculukların yanı sıra, kahkahaya boğulduğumuz çok eğlenceli bir gecce yaşadık. Emeğine geçen herkesi tebrik ediyorum ve Disney Plus'ta yer alan bu filmi izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum...