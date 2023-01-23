10 parmağında 10 marifet bir yetenek; Ata Demirer

Ata Demirer'in 'Bursa Bülbülü' isimli yeni filmi Disney Plus'ta yayına girdi. O da Şahan Gökbakar gibi sinema salonları yerine dijital platformu tercih etti. Filmin başrolünü üstlenen Ata Demirer aynı zamanda senaryonun da sahibi. Ünlü isim pandemi döneminde aklına gelen bir hikayeden yola çıkarak yazmış bu filmi. Fakat Demirer'in filme katkısı oyunculuk ve senaristlikle kalmamış, filmin müziklerini de yapmış. 80'li yılların bir çok şarkısını içinde barındıran filmde iki de yeni şarkı bulunuyor. Bu iki şarkının da sözleri Ata Demirer'e ait. Müzikleri ise Taşkın Sabah imzası taşıyor.





Filmle beraber, filmde kullanılan şarkılardan oluşan 'Bursa Bülbülü' isimli bir albüm de yayınlandı. Ve bilin bakalım ne oldu?

Albüm neredeyse tüm dijtal müzik platformlarında zirveye oturdu. Özellikle sözlerini Ata Demirer'in yazdığı şarkılardan birisi olan 'Beyaz Zambaklar' isimli eser listeleri alt üst etti. Ata Demirer 10 parmağında 10 marifet olan çok değerli bir sanatçı olduğunu bu filmle birkez daha göstemiş oldu. Tebrikler...





Toygan Avanoğlu sen nasıl bir yeteneksin?



Bursa Bülbülü'nün dikkat çeken isimlerden birisi de Toygan Avanoğlu. Filmde 'Doktor' lakaplı bir şarkıcıyı canlandırıyor. Ata Demirer'in sözlerini yazdığı şarkılardan birisini de o seslendiriyor. Şarkının adı; Bursa Kızı.

Hani "oynanamış, yaşamış" derler ya; Toygan Avanoğlu öyle bir oyuncu. Sosyal medyada yazılan yorumlara bakarsanız, "Bursa Bülbülü"nde en dikkat çeken isimlerden birisi olduğu hemen anlarsınız!

Bir video dolaşıyor internette, izlemişsinizdir. Bursa Bülbülü setinde ara verilmiş. Oyuncular dans ederek, eğleniyor. Herkes kostümlü. Belliki birazdan çekimler yeniden başlayacak. Melek Baykal çekiyor videoyu ve "Toygan sen de ortaya geç" diye sesleniyor. Avanoğlu'ndan gelen cevap; "A aa ben sokak ortasında oynayacak değilim."



Sete ara verilmiş ama Toygan Avanoğlu hala rolden çıkmamış.Öyle yaşıyor... Tebrikler...









