Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem 11 ilde etkili oldu. Tüm Türkiye tek yürek olarak yaraları sarmaya çalışırken tabii ki kimsenin dizi düşünecek hali yoktu.

Televizyon kanalları sürekli deprem yayını yaparak bölgeden haberler vermeye çalıştı. Ünlü isimler yardım için seferber oldu. Herkes, tüm toplum depremzedeler için elinden geleni yapmaya uğraştı.

Fakat ne olduysa arama kurtarma çalışmalarının bittiğinin duyrulmasından ve enkazların kaldırılmaya başlandığının açıklanmasından sonra oldu. Bazı televizyon kanalları deprem yayınlarına ara verip hemen dizilerin yeni bölümlerini yayına soktu.





Sosyal medyada da 'Yalı Çapkını' gündem oldu. "Ne zaman yayınlanacak?" soruları sorulmaya başlandı. "Hadi artık" diyenler var. Hatta magazin gazetecisi arkadaşlar dizinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'i görüntüleyip aynı soruyu ona da sormuş; "Yalı Çapkını ne zaman yayınlanacak?"



Bugün baktım 'Yalı Çapkını' yine TT listesinde. Neymiş efendim; Star TV haftalık yayın akışını paylaşmış ve akışta Yalı Çapkını yokmuş. Eyvah! Sosyal medyadan söylenmeyen kalmamış.



Yahu tamam; Yalı Çapkını'nı hepimiz seviyoruz, hepimiz izliyoruz, güzel dizi. Buna bir itirazım yok da tek derdiniz gerçekten bu mu arkadaşlar? Sizce de çok çabuk normalleşmedik mi?