Demet Özdemir: Engin'le çok güzel bir uyum yakaladık!

Demet Özdemir ile Engin Akyürek'i buluşturan 'Adım Farah' dizisi çarşamba günleri ekrana geliyor. Yayına girdiği günden bugüne adından söz ettirmeyi başaran dizi ekrana gelen son bölümüyle ABC1 20+ hedef kitlede 5.22 reyting, 11.99 share ve AB hedef kitlede 4.81 reyting, 12.36 share elde ederek her ne kadar haber programlarının gerisinde kalarak gün birinciliğini elde edemese de günün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.



Bu başarı da elbette başrollerin uyumu önemli bir yer oynuyor. Bakın Demet Özdemir, Engin Akyürek'le aralarındaki uyum için ne diyor; ''Tam hissettiğim gibi güzel bir uyum sağladık. Birbirimizden çok güzel şeyler öğreniyoruz. Sadece Engin değil, oyuncu kadrosunda çok büyük isimler var. Setimiz bir okul gibi adeta'.'



Böyle uyum içinde hareket eden bir oyuncu kadrosu bir araya gelince de başarı kaçınılmaz oluyor.

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?

Netflix'in Türkiye pazarına girmesinden bugüne platformda pek çok Türk yapımı dizi yer aldı. Hakan Muhafız ile başlayan serüven 50M2, Aşk101, Atiye, Yakamoz S-245, Andropoz, Mezarlık, Sıcak Kafa, Uysallar, Fatma, Kuş Uçuşu, Bir Başkadır, Kulüp, Pera Palas'ta Gece Yarısı, Şahmaran, Zeytin Ağacı, Erşan Kuneri gibi pek çok diziyle devam etti. Bu diziler arasında en yüksek IMDB puanını ise Bir Başkadır aldı. En düşük puan ise Şahmaran'a verildi.



Fakat Netflix'in yeni Türk dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? tüm dengeleri değiştirecek gibi. Perihan Mağden'in aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin başrollerinde Melisa Sözen ile Eylül Tumbar yer alıyor. Kapadokya'da çekilen dizi 8 bölümden oluşuyor. Açıkçası ben 8 bölüm nasıl bitti anlamadım. Ki bir çok kişi benimle aynı fikirde olacak ki, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne​​​​​​​? Netflix'in dünya sıralamasında ikinci sıraya yerleşti bile. Tavsiye olunur...