Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti

Ekranların sevilen yüzü ve başarılı oyunculuğuyla her daim adından söz ettiren Deniz Baysal son dönemde özel hayatında yaşadığı sarsıcı gelişmelerle magazin gündeminden düşmüyor. Barış Yurtçu ile yedi yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda tek celsede sonlandıran güzel oyuncu boşanma sonrasında verdiği röportajlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Katıldığı ABtalks programında yıllardır net bir dille reddettiği anne olma fikrine bu kez açık kapı bırakması ünlü oyuncunun eski açıklamalarını yeniden akıllara getirdi.

Yedi Yıllık Evlilik Çekişmeli Bir Sürecin Ardından Tek Celsede Bitti

2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile nikah masasına oturan Deniz Baysal'ın evliliği geçtiğimiz aylarda fırtınalı bir şekilde son bulmuştu. Temmuz ayında fikir ayrılıkları gerekçesiyle boşanma davası açan çiftin süreci magazin kulislerinde uzun süre konuşulmuştu. Yurtçu'nun talep ettiği iddia edilen tazminat şartları ve aldatma iddiaları gündemi meşgul ederken taraflar bu iddiaları yalanlamıştı. Eylül ayında anlaşmalı olarak tek celsede boşanan çiftin ardından Baysal sosyal medyadaki fotoğrafları kaldırıp soyadını silerek hayatında yepyeni bir sayfa açmış ve mutlu olduğunu dile getirmişti.

Yıllarca "İstemiyorum Benim Kararım" Demişti

Deniz Baysal'ı yakından takip edenlerin ve magazin basınının hafızasında oyuncunun çocuk konusundaki net tavrı oldukça derin bir yer tutuyordu. Daha 2022 yılında eşiyle birlikte çocuk düşünmediklerini belirten Baysal 2024 yılında Senem Aydın'ın programında da aynı kararlılığını korumuştu. Çocuk büyütmenin büyük bir sorumluluk olduğunu ve kendini hazır hissetmediğini her fırsatta dile getiren ünlü oyuncu hatta geçtiğimiz aylarda kendisine yöneltilen soruya "Yok istemiyorum. Benim bedenim benim kararım" sözleriyle net bir çizgi çekmişti. Annelik konusundaki bu kesin ve değişmez duruşu, sevenleri tarafından da fazlasıyla sahiplenilmişti.

Boşanmanın Ardından Sinyal Değişti: "Büyük Konuşmamaya Karar Verdim"

çoçuk konusuna deno olabilir dedi neden bundan önce istemiyorum demesini de umarım anlamaya beyniniz yeter https://t.co/oOmfj9B45V — Fenerbahçe AlexleSonsuza (@osmanbnn) October 27, 2026

Gelin görün ki Barış Yurtçu ile yollarını ayıran Deniz Baysal'ın çocuk konusundaki bu net tutumunda dikkat çekici bir u-dönüşü yaşandı. Anas Bukhash'ın hazırlayıp sunduğu ABtalks programına konuk olan güzel oyuncu annelik ihtimalini tamamen reddetmek yerine şu dikkat çeken ifadeleri kullandı: "Olabilir hiçbir zaman kapıları kapatmıyorum. Başımıza ne geleceği asla belli değil, büyük konuşmamaya karar verdim. Olabilir, neden olmasın?"

Yıllar boyunca aynı kararlılıkla "istemiyorum" diyen Baysal'ın yedi yıllık evliliğini sonlandırmasının hemen ardından bu ihtimale kapı aralaması zamanlaması açısından oldukça manidar bulundu. İnsanın zamanla fikirlerinin değişebileceği gerçeği bir yana dursun bu ani bakış açısı değişimi magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Güzel oyuncunun bu yeni yaklaşımının ilerleyen dönemde hayatını nasıl şekillendireceği şimdiden merak konusu oldu.