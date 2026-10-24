Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi

Usta sanatçı Hakkı Bulut sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı! Menajerinden sevindiren açıklama geldi. Durumu iyi.

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-10-2026 09:05

Arabesk müziğin duayen ismi Hakkı Bulut İstanbul'da sahne aldığı mekanda aniden rahatsızlandı. 79 yaşındaki usta sanatçı şarkı söylediği sırada fenalaşarak sahnede zor anlar yaşadı. İhbar üzerine mekana hızla sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bulut önlem amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaşanan kısa süreli paniğin ardından usta ismin ekibinden yüreklere su serpen açıklama geldi. İşte sağlık durumuna dair tüm detaylar...

Sağlık Ekipleri Hızla Müdahale Etti

 

Hakkı Bulut İstanbul'da bulunan bir restoranda sevenleriyle buluştu. Şarkılarını seslendirdiği sırada usta sanatçı aniden fenalaştı. Mekan çalışanları durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık görevlileri 79 yaşındaki şarkıcıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hemen ardından sanatçı konukların arasından sedyeyle çıkarılarak ambulansa alındı.

Menajerinden Açıklama

Hastaneye kaldırılan Hakkı Bulut'un tedavisine hızlı bir şekilde başlandı. Şarkıcının menajeri İrfan Gün konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Gün sanatçının tansiyon düşüklüğü yaşadığını açıkladı. Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu vurguladı. Yapılan tetkiklerin ardından usta sanatçının ilerleyen saatlerde taburcu edileceğini müjdeledi.

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