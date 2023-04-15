Oğuzhan Koç'a 'halı saha topçusu' muamelesi yapmak doğru mu?

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Savaş Özbey, Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ayrılığıyla ilgili bir yazı kaleme aldı ve şöyle dedi: “Oğuzhan, Demet’e küçük… Demet Özdemir, Süper Lig’de forma giyen bir oyuncu. Oğuzhan Koç ikinci lig topçusu. Atalarımız sözünü dahi yazmış: Davul bile dengi dengine.”



***



Bir süredir Oğuzhan Koç sosyal medyada linçleniyor. Sanki Oğuzhan, Demet'ten önce yokmuş da Demet'le aşk yaşamaya başladıktan sonra adını duyurmuş ve bu sayede ünlü olmuş gibi davranılıyor.

Evet, Demet Özdemir çok iyi bir oyuncu olabilir. Milyonlarca takipçisi var. Şu sıralar gündemde olan 'Adım Farah' dizisinde de adeta estiriyor. Oldukça başarılı bir oyuncu, tamam. Ayrıca popüler bir reklam yıldızı. Birçok marka Demet Özdemir'i reklamlarında oynatabilmek için birbiriyle yarışıyor.

Evet, Demet süper ligte mücadele eden başarılı bir oyuncu ama Oğuzhan Koç da bir 'halı saha topçusu' değil. Aksine o da 10 parmağında 10 marifet biri.



***

Oğuzhan Koç öncelikle başarılı bir şarkıcı. Konserleri hep 'sold out' tıka basa dolu. Bunun yanında iyi bir söz yazarı ve besteci. Türkiye'nin birçok başarılı ismi, Oğuzhan Koç'tan şarkı alabilmek için sıraya girmiş durumda. Ayrıca iyi de bir oyuncu. Bir çok sinema filminde rol aldı, oynadığı filmler gişe rekorları kırdı. Bunların yanında senaristlik de yaptı. TV8'de yayınlanan bir dizinin hem senaryosunu yazdı, hem de başrolünü üstlendi. İbrahim Büyükak ve Eser Yenenler'le birlikte '3 Adam' ismiyle yaptıkları talk show da dahil neredeyse şimdiye kadar yaptığı her iş tuttu.



***



İnsanlar evliliklerini yürütemeyebilir. Hayatın içinde bazen olan şeyler bunlar. Ama sırf boşanıyorlar diye durduk yere bir adamı linç etmek de hiç adil değil. Sizce de Oğuzhan Koç'a biraz haksızlık edilmiyor mu?







